吃素≠減肥！掌握9大原則避免澱粉陷阱易肥升血糖　粟米番薯勿過量

吃素等於清淡、健康的觀念深植人心，造成普遍人認為只要吃素就能減肥。但其實吃素不等於減肥，有些人吃「不健康的素食」體重還不減反增。



如果想靠吃素來瘦身，該留意哪些飲食地雷、要怎麼吃才正確呢？以下就來告訴你！

吃素減肥5注意（01製圖）

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吃素可以幫助減重嗎？

從營養學的角度來看，一般來說我們會認為，植物性食物在減重上的好處包括熱量密度低、纖維含量高。

1. 熱量密度低

降低卡路里攝取，是減重成功的不二法門。相較於同重量的動物性食品，原型的植物性食物含水量高、熱量低，無形之中就能達到減重效果。

2. 膳食纖維含量高

蔬菜、水果、豆類、全穀類的膳食纖維含量很高，吃下這些食物可以讓飽足感維持一段時間，減少不必要的進食，除了能幫助體重控制，還能維持腸道健康。

吃素減肥掌握5原則

1. 選擇新鮮天然的食物

三餐應以新鮮且天然的原型食物為主，避開素料、麵包、蛋糕等經過加工的精緻食品。

2. 青菜搭配適量油脂

只吃燙青菜或生菜容易感到飢餓，炒青菜使用適量的油，可以增加飽足感。

3. 加入天然辛香料

運用天然的香草、薑黃、孜然粉、花椒、八角等，提升食物的風味，取代高油、高鹽的調味料。

4. 優先挑選高纖食物

除了秋葵、木耳、香菇、深綠色蔬菜外，全榖雜糧類中的糙米、南瓜的纖維含量也很豐富，可以延長消化吸收的時間，增強飽足感。

5. 確保每餐都有足夠的蛋白質

純素者可以從豆腐、毛豆、鷹嘴豆、無糖豆漿來補充蛋白質，能幫助抑制飢餓感。

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吃素食減肥需注意4大地雷

儘管素食飲食含有較多膳食纖維，熱量相對低，可增強飽足感，不過熱量的高低，主要還是取決於「食物選擇」和「料理方式」。無論你今天想要選擇吃全素、蛋奶素或是五辛素來達到減肥的效果，一定要記得避開4大熱量地雷。

1. 素料、素肉加工品

隨處可見的素肉、素雞、素火腿等加工品，拿來當成主菜、配菜做成各式美味的素食料理都非常方便。但這些素料為了營造出「真肉」的口感，難免會在加工過程中加入油脂、調味料和添加物，吃多不僅容易讓熱量爆表，還會增加代謝上的負擔。

2. 糖醋、紅燒、勾芡等重口味料理

很多店家要讓素食料理吃起來更美味，往往會添加許多糖、味精、醬油等調味料。此外，素食料理經常喜歡使用太白粉、樹薯粉這類精緻澱粉來做勾芡，吃太多熱量可是會轉化成脂肪囤積的。

3. 油炒、油炸烹調方式

為了提升口感和香氣，素食餐廳或自助餐多以油炒、油炸方式來進行烹調，一盤炒蔬菜用了大量的油，變得很油膩，而看起來健康無負擔的豆皮、豆包、豆腐等，經過油炸反而增加油脂攝取量，長期下來與體重超標、血管阻塞有關。

4. 吃太多澱粉類食物

五穀飯、糙米飯作為主食看似很健康，但要注意的是，素食便當中的配菜，像是皇帝豆、蓮藕、南瓜、芋頭、地瓜、玉米等，這些都不是蔬菜而是澱粉，如果餐後再喝一碗養生的紫米紅豆湯、綠豆薏仁湯，即使是健康的澱粉，吃過量仍會造成碳水化合物超標，導致脂肪堆積、血糖問題。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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