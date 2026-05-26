減肥能吃炸雞！營養師3招聰明吃不變肥　避開炸蔬菜吸油量更驚人

健康飲食並非要求完美無缺，學會與喜愛的食物共存，才是能長久執行的方式。營養師坦言同樣會受炸雞、鹽酥雞、薯條、雞排的香氣吸引，並強調吃炸物靠的不是罪惡感，而是「技術」。



台灣營養師張馨方在其Facebook專頁「ViVi營養生活話」發文表示，若將所有喜愛的食物一律禁止，長期壓抑的結果往往是失控暴食，進而陷入罪惡感循環，「那才是最傷身的」。她說明，好友聚餐、壓力大想靠美食放鬆、偶爾嘴饞，都是生活中難以迴避的時刻，因此學習「如何吃」比「是否能吃」更為關鍵。

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在品項選擇上，張馨方建議優先選擇雞腿塊或雞胸肉，並分享個人習慣：「通常我會前三分之一連皮吃，後面就盡量剝掉炸皮吃。」她提醒，百頁豆腐、甜不辣等加工品油炸後油脂含量驚人；而四季豆、茄子、香菇等蔬菜組織鬆散，吸油率往往比肉類更高，不應以為點炸蔬菜就能補充纖維質。

份量控制方面，張馨方強調「分享才是王道」，建議與他人共享或事先用小盤裝出預計食用的份量，避免不知不覺吃超量，同時搭配大量生菜沙拉或無糖茶幫助去油解膩，且每種品項淺嚐即可，吃炸物的目的在於滿足口欲而非吃飽。

針對頻率問題，張馨方說明，「偶爾一次的炸雞餐不會讓你變胖，就像偶爾一餐沙拉也不會讓你變瘦」，重點在於長期習慣的養成。她指出，若某天晚餐吃了炸物，隔天可多攝取兩份蔬菜將飲食平衡拉回，不因單次飲食否定自己，「學會該享受時享受、該平衡時平衡，這才是最高級的自律」。

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