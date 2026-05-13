減肥早餐花生醬+蘋果韓國爆紅！通便穩血糖女神都推薦　3類人不宜

減肥飲食｜花生醬熱量較高，被許多減肥人士列為「禁忌」。然而，它其實是減肥神器！近期韓國爆火的「花生醬加蘋果」瘦身早餐，連逾200萬粉絲的韓國啦啦隊女神李多慧、IVE成員秋天都強力推薦。不僅能穩血糖、提供飽腹感，而且吃法簡單，不需要廚藝，你會想嘗試下嗎？



減肥飲食｜IVE成員秋天亦大力推薦花生醬加蘋果

很多人減肥時會吃水果沙律，但沙律缺乏油脂「餓得快」，好容易就讓人暴食。近期韓國興起的「花生醬加蘋果」飲食法， 引起廣泛關注，連人氣女團IVE成員秋天亦曾在VLOG中分享過，這個是自己的早餐首選。

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減肥飲食｜花生醬加蘋果穩血糖助減肥3好處

花生醬富含不飽和脂肪酸，有助降低膽固醇、穩定血糖。此外，每100克花生醬約有30克蛋白質，能提供飽腹感，防止肌肉流失。蘋果則富含槲皮素、果膠和水分，可預防便秘、助減肥。這對「組合」結合了兩者的營養優勢，有著諸多好處。

1. 穩血糖

花生醬富含不飽和脂肪酸，可防止血糖飆升。而蘋果本身的升糖指數僅24，屬於低GI食物（GI值低於55），亦有助控制血糖。意味著，兩者一起吃能產生「雙重控糖」的效果，讓血糖平穩。

2. 助減肥

當血糖飆升時，身體會分泌胰島素來降低血糖，而過量的胰島素會促進脂肪生成，導致體重增加，這也是減重期間要「控糖」的原因。花生醬加蘋果有助穩血糖，自然就有助減肥。此外，1個中等大小的蘋果，熱量僅為95大卡，且富含膳食纖維，能增加飽腹感。

3. 預防便秘

很多人在減肥時，吃得太清淡，久而久之就會因缺乏油脂而便秘。花生醬中的優質油脂能潤滑腸道，再搭配蘋果中的果膠，不僅能軟化糞便，還能刺激腸道蠕動。

花生醬加蘋果有穩血糖助減肥3個好處。（AI生成圖片）

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減肥飲食｜李多慧強推1簡單吃法

李多慧特別分享，最喜歡的吃法便是直接將蘋果切片，塗上一層花生醬即可。不過她提醒，一定要選100%的無糖純花生醬，蘋果亦要連皮吃。此外，花生醬加蘋果雖然營養，但要注意1湯匙花生醬，大概是100千卡、4克蛋白質和8.5克脂肪，建議每日吃2茶匙花生醬即可。【花生醬】營養師推介15款天然花生醬 無添加免高脂挑選5大重點

花生醬加蘋果3類人不宜

1. 腸胃功能較弱者

2. 嚴重過敏者（花生過敏）

3. 糖尿病患者



參考資料：이다혜 李多慧@YouTube