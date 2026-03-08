蘋果水食譜｜5款蘋果水做法+抗氧化排毒功效！中醫1招營養大提升

蘋果水功效｜蘋果有益健康又能瘦身，近日網民在《小紅書》更熱議蘋果配搭不同食材的煮法與益處，既可改善面色蠟黃，又可調理脾胃、滋養養顏等。以下分享其中5款蘋果水食譜，更邀請了註冊中醫師關應春點評各種不同組合的蘋果水，功效及注意事項。蘋果水要煲幾耐?想提升蘋果當中的營養，原來加熱時間是關鍵。



蘋果功效｜纖維豐富抗炎抗氧化

蘋果之所以受歡迎的其中一個原因莫過於其豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘，維持腸道健康。除此之外，蘋果更含有豐富的營養，有助抗炎抗氧化、維持心血管健康等多重作用。蘋果功效｜護心防癌早或晚吃最好？進食5招要細嚼！錯1步功效大減

蘋果7大營養素及其功效

1、β-胡蘿蔔素：具抗氧化功效，可於體內轉化成維他命A。

2、維他命C：提升免疫力、幫助膠原蛋白生成。

3、維他命E：促進賀爾蒙分泌、抗氧化。

4、檸檬酸：能提升代謝、幫助排便。

5、蘋果酸：抗氧化、抗老化。

6、懈皮素：抗氧化、抗發炎、抗病毒，以及免疫調節活性。

7、茄紅素：減少身體被自由基傷害，延緩身體老化。

蘋果水做法｜5款蘋果水 各具功效

蘋果與不同食材搭配加水煮製，能帶出對身體不同正面功效，當中不僅有助於暖身保暖和增強免疫力，還能促進消化、排毒養顏，甚至有助於穩定血糖。我們更向中醫師關應春為5款被網民在《小紅書》熱議的蘋果水提供意見。

蘋果水要煲幾耐?

1. 蘋果黃芪水

蘋果黃芪水（網上圖片）

材料：

蘋果1個

紅棗6顆

枸杞 2克

黃芪5克

麥冬5克

水600毫升

做法：蘋果洗淨切片，紅棗洗淨去核，與其他材料和水同煮30分鐘。

功效：改善臉色暗沉蠟黃，適合因熬夜而皮膚暗黃人士。

2. 蘋果紅棗水

蘋果加紅棗、枸杞子有助調理脾胃，滋養氣血。（envato）

材料：

紅棗6顆

枸杞10克

蘋果一個

水600毫升

做法：蘋果洗淨切片，紅棗洗淨去核，與其他材料和水同煮30分鐘。

功效：調理脾胃，滋養氣血

3. 蘋果山藥水

蘋果配搭山藥、山楂、陳皮煲水有助減輕腹脹。（photoAC）

材料：

蘋果1個

山藥10克

山楂10-15克

陳皮1片

水600毫升

做法：蘋果洗淨切片，和山藥等其他材料與水同煮30分鐘。

功效：消化積食，減輕腹脹

4. 蘋果玫瑰水

想養顏潤膚，可以蘋果配搭玫瑰花、紅棗等煲水飲用。（photoAC）

材料：

蘋果1個

紅棗6顆

枸杞 2克

玫瑰花6朵

水600毫升

做法：蘋果洗淨切片，紅棗洗淨去核，與其他材料和水同煮30分鐘。

功效：養顏潤膚，滋養氣血

5. 蘋果肉桂水

蘋果肉桂水健脾補腎，對於易上火人士（envato）

材料：

蘋果1個

肉桂30克

紅糖1塊

水600毫升

做法：蘋果洗淨切片，加入肉桂、紅糖和水煮30分鐘。

功效：養胃暖身驅寒，溫中健脾補腎

注意：肉桂性熱，容易上火之人、或懷孕婦女或經期間血量多的女士不宜飲用。

蘋果水飲用貼士｜加熱忌過30分鐘 1類人不宜長期飲用

蘋果水適合各年齡層大部分人士飲用。（Shutterstock）

1. 糖尿病人士忌長期飲用

雖然果糖的升糖指數比葡萄糖低，但長期大量攝入仍然會導致血糖升高，增加胰臟負擔。關醫師指患糖尿病人士不適合長期或每天飲用，以免影響血糖的控制。

2. 蘋果水煲幾耐?加熱30分鐘内 可提升營養

關醫師指，蘋果中的維他命C在加熱過程中可能會流失，但其他營養成分如多酚類化合物則可能增加。而蘋果煮熟後，其膳食纖維果膠會軟化，更容易被人體吸收，從而增強了穩定血糖、降低膽固醇和改善便秘的效果。她建議蘋果水煮的時間可控制約30分鐘内，就不造成嚴重的營養流失。

3. 冷藏隔夜 需24小時内飲用

蘋果水可冷藏保存，但冷藏時間不宜過長，而關醫師則建議保存24小時内飲用完畢。她又解釋蘋果水中的營養成分尤其維他命C會隨著時間流失。她又指蘋果水適合一般大衆飲用，可以天天喝而沒有特別限制，至於脾胃虛寒的人士，飲用前需記得加熱。