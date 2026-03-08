蘋果水食譜｜5款蘋果水做法+抗氧化排毒功效！中醫1招營養大提升
蘋果水功效｜蘋果有益健康又能瘦身，近日網民在《小紅書》更熱議蘋果配搭不同食材的煮法與益處，既可改善面色蠟黃，又可調理脾胃、滋養養顏等。以下分享其中5款蘋果水食譜，更邀請了註冊中醫師關應春點評各種不同組合的蘋果水，功效及注意事項。蘋果水要煲幾耐?想提升蘋果當中的營養，原來加熱時間是關鍵。
蘋果功效｜纖維豐富抗炎抗氧化
蘋果之所以受歡迎的其中一個原因莫過於其豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘，維持腸道健康。除此之外，蘋果更含有豐富的營養，有助抗炎抗氧化、維持心血管健康等多重作用。蘋果功效｜護心防癌早或晚吃最好？進食5招要細嚼！錯1步功效大減
蘋果7大營養素及其功效
1、β-胡蘿蔔素：具抗氧化功效，可於體內轉化成維他命A。
2、維他命C：提升免疫力、幫助膠原蛋白生成。
3、維他命E：促進賀爾蒙分泌、抗氧化。
4、檸檬酸：能提升代謝、幫助排便。
5、蘋果酸：抗氧化、抗老化。
6、懈皮素：抗氧化、抗發炎、抗病毒，以及免疫調節活性。
7、茄紅素：減少身體被自由基傷害，延緩身體老化。
蘋果營養｜30種抗癌蔬果推介蘋果排第1 抗衰老防骨質疏鬆7大功效
蘋果水做法｜5款蘋果水 各具功效
蘋果與不同食材搭配加水煮製，能帶出對身體不同正面功效，當中不僅有助於暖身保暖和增強免疫力，還能促進消化、排毒養顏，甚至有助於穩定血糖。我們更向中醫師關應春為5款被網民在《小紅書》熱議的蘋果水提供意見。
蘋果水要煲幾耐?
1. 蘋果黃芪水
材料：
蘋果1個
紅棗6顆
枸杞 2克
黃芪5克
麥冬5克
水600毫升
做法：蘋果洗淨切片，紅棗洗淨去核，與其他材料和水同煮30分鐘。
功效：改善臉色暗沉蠟黃，適合因熬夜而皮膚暗黃人士。
黃芪功效｜補中益氣防感冒黃芪6功效 中醫教3配搭改善氣虛免上火
2. 蘋果紅棗水
材料：
紅棗6顆
枸杞10克
蘋果一個
水600毫升
做法：蘋果洗淨切片，紅棗洗淨去核，與其他材料和水同煮30分鐘。
功效：調理脾胃，滋養氣血
紅棗茶功效｜養血安眠通便中醫推4款即焗紅棗茶 1類人愈飲愈差！
3. 蘋果山藥水
材料：
蘋果1個
山藥10克
山楂10-15克
陳皮1片
水600毫升
做法：蘋果洗淨切片，和山藥等其他材料與水同煮30分鐘。
功效：消化積食，減輕腹脹
4. 蘋果玫瑰水
材料：
蘋果1個
紅棗6顆
枸杞 2克
玫瑰花6朵
水600毫升
做法：蘋果洗淨切片，紅棗洗淨去核，與其他材料和水同煮30分鐘。
功效：養顏潤膚，滋養氣血
防癌飲食｜抗大腸癌4種水果 每天1蘋果減25%風險更防糖尿心臟病
5. 蘋果肉桂水
材料：
蘋果1個
肉桂30克
紅糖1塊
水600毫升
做法：蘋果洗淨切片，加入肉桂、紅糖和水煮30分鐘。
功效：養胃暖身驅寒，溫中健脾補腎
注意：肉桂性熱，容易上火之人、或懷孕婦女或經期間血量多的女士不宜飲用。
蘋果水飲用貼士｜加熱忌過30分鐘 1類人不宜長期飲用
1. 糖尿病人士忌長期飲用
雖然果糖的升糖指數比葡萄糖低，但長期大量攝入仍然會導致血糖升高，增加胰臟負擔。關醫師指患糖尿病人士不適合長期或每天飲用，以免影響血糖的控制。
2. 蘋果水煲幾耐?加熱30分鐘内 可提升營養
關醫師指，蘋果中的維他命C在加熱過程中可能會流失，但其他營養成分如多酚類化合物則可能增加。而蘋果煮熟後，其膳食纖維果膠會軟化，更容易被人體吸收，從而增強了穩定血糖、降低膽固醇和改善便秘的效果。她建議蘋果水煮的時間可控制約30分鐘内，就不造成嚴重的營養流失。
揀蘋果貼士｜愈大味愈淡？專家6招揀甜蘋果 果椗粗或幼 底尖或圓?
3. 冷藏隔夜 需24小時内飲用
蘋果水可冷藏保存，但冷藏時間不宜過長，而關醫師則建議保存24小時内飲用完畢。她又解釋蘋果水中的營養成分尤其維他命C會隨著時間流失。她又指蘋果水適合一般大衆飲用，可以天天喝而沒有特別限制，至於脾胃虛寒的人士，飲用前需記得加熱。