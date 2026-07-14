高血脂｜飲食清淡血脂仍超標？營養師揭4大陷阱　1類食物助改善

血脂超標的元凶，未必是飲食中的油脂。台灣營養師劉雅惠與重症醫師黃軒分別指出，精緻澱粉攝取過量、糖分偏高、膳食纖維不足，以及長期高壓少動的生活型態，才是許多人血脂失控卻找不到原因的關鍵所在。



白飯、麵包、甜點、手搖飲等精緻澱粉食物，被劉雅惠在Facebook專頁點名為三酸甘油酯飆升的直接推手。她說明，這類食物攝取過量後，低密度膽固醇（壞膽固醇）的顆粒會轉變為「小而緻密」的型態，穿透血管壁的能力因此大幅提升，並在血管壁內引發氧化反應、形成斑塊，最終導致動脈粥狀硬化。

相關文章：健康飲食｜如何快速降低膽固醇？柑橘類水果燕麥5種食物有效降低👇👇👇

+ 16

黃軒則在社群媒體發文補充，即便飲食不油膩，一旦糖分攝取過多、纖維嚴重不足，壞膽固醇同樣難以受控。他指出，白飯、白麵包、甜飲等精緻碳水化合物會促使胰島素上升，過量攝取更會刺激肝臟合成更多膽固醇；膳食纖維若長期不足，形同體內缺少排油機制，建議可增加燕麥、豆類、蔬菜等富含可溶性纖維的食物，藉由促進膽汁酸排出來降低膽固醇。

好膽固醇的角色同樣不可忽視。劉雅惠表示，高密度膽固醇（好膽固醇）扮演「血管清道夫」的功能，負責將血管壁上多餘的壞膽固醇運回肝臟進行代謝。然而，現代人普遍承受高度壓力且運動量不足，導致好膽固醇的生成量下降，血管自我清潔的能力也隨之減弱，多餘的膽固醇便更容易沉積於血管壁上。

劉雅惠進一步說明，壓力過大還會使脂肪代謝功能變差。這也解釋了為何部分體型偏瘦的人，健康檢查報告上的血脂數值卻明顯偏高——外表看似纖細，並不代表內在的代謝狀況同樣健康。

相關文章：高血脂｜朝早起身頭暈午餐後睏倦 身體4異常症狀現象可能已中招👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

「肉桂加咖啡」降血脂、穩血壓！過量香豆素恐增肝毒性

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

