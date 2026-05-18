高血脂｜三餐只吃燙青菜血脂仍超標？營養師揭2元兇　附3招降血脂

一名55歲婦人三餐都吃燙青菜，沒有吃油炸物，但是三酸甘油酯仍很高，台灣營養師邱世昕詢問婦人平常飲食習慣，直指真正讓三酸甘油酯狂飆的兇手，往往是「精緻糖」跟「過量的碳水化合物」。



營養師邱世昕日前在臉書粉專分享一起案例，一名55歲婦人因健檢報告紅字滿滿而眉頭深鎖前來求助，她表示自己為了養生已經避開肥肉和炸雞，三餐吃得極其清淡、幾乎只吃燙青菜，肉類攝取也極少，卻沒想到三酸甘油酯數值依舊爆表。

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邱世昕仔細追問婦人一天的菜單，發現這名婦人每天下午都會切一大盤水果當點心，早起時習慣吃一塊蔥花麵包，偶爾還會跟同事訂一杯微糖手搖飲。邱世昕直呼「姐姐們，這是一個超級大迷思」，強調許多人誤以為三酸甘油酯太高是因為吃得太油，但事實上真正讓數值狂飆的兇手往往是精緻糖與過量的碳水化合物。

邱世昕分析，當人體攝取過多的麵包、糕點、手搖飲，或是甜度較高的水果，若身體無法消耗這些糖分，肝臟就會把這些多餘的能量轉化成三酸甘油酯儲存起來。他語重心長地提醒

妳以為沒吃油，其實身體正在拚命自己「製油」啊。

飲食結構的失衡才是導致血脂異常的主因。

為了幫助大家有效降血脂，邱世昕特別傳授降血脂3小撇步。首先是水果份量要控制，水果固然健康但一天份量最多就是2個拳頭大小，千萬不要以為健康就將水果當成正餐吃到飽。其次要小心隱形糖，應減少攝取精緻的白麵包、白麵條，建議替換成糙米、地瓜等具有飽足感的原型澱粉。

邱世昕強調，每餐一定要攝取一掌心大小的肉、魚或豆腐，足夠的蛋白質才能穩住血糖，避免讓多餘的糖分轉化為脂肪堆積。

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