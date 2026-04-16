好腸道=超強體質！專家推介護腸排毒4類食物豆要整粒吃+3招養益菌

不管是感冒也好，還是現在全球恐慌的各種病毒，除了加強個人衛生、居家環境，只要自己本身自己內在防護做好、免疫力強，就不怕病毒侵襲，而許多醫生和營養師均指出，提升免疫力的關鍵其實在於肚子內的腸道。



日本醫學博士大橋俊夫教授在自己著作《腸道決定身體免疫力》中點出，全身免疫力都集中在腸道，因為腸道內有7成的免疫細胞，更是人體最大的免疫器官，有好的免疫力能組防止病毒入侵，更能維持身體健康、預防老化。

腸道為「重要防線」！

人體中超過7成的免疫球蛋白A都是由腸道製造，7成以上的免疫細胞，如巨噬細胞、T細胞、NK細胞、B細胞等，都是集中在腸道，以腸壁黏膜作為第一道防線，裡面的免疫細胞則為第二道防線。

想提升免疫力，其實很簡單，不妨增加腸內好菌，台灣精準健康協會營養師指出：「不同的飲食習慣會造就不同的菌相，而優良的腸道菌可創造完善的免疫系統。」

營養師強調想要維持腸道健康，必須從有良好的健康飲食習慣和作息，或是攝取有益人體腸道健康的活菌，改善腸內微生態平衡、預防腸道疾病。

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提升健康腸道健康三原則

1. 避免排便不順

便秘是因為腸道蠕動減慢，水分不足導致糞便堵塞在腸道內，而糞便內的毒素更會被腸道當作「營養」重新吸收，引起其他身體問題。

多喝水促進腸道蠕動力，能軟化糞便，或是常按摩腹部、多運動、也能達到效果。

2. 良好飲食習慣

增加膳食纖維攝取，因為膳食纖維是人體無法分解消化的植物性成分，可以增加腸胃蠕動、刺激消化液分泌。如果缺少蔬果，反而以大魚大肉的飲食方式，腸道中的益菌會比較少。

3. 多攝取益生質（又稱益生元、益菌生）

益生質能幫助益生菌生長，有助於抑制腸道中的壞菌，腸道中的益菌也會將益生質代謝為短鏈脂肪酸，提供給益菌和人體作為能量來源。

富含益生質四大類食物，多攝取養好菌

1. 全穀根莖類

燕麥、糙米、南瓜、馬鈴薯（薯仔）、地瓜等全穀根莖類食物，含有豐富的膳食纖維等益菌生。適度攝取有利促進腸道蠕動、增加糞便體積，加速人體消化吸收的運行，進而減少食物囤積在腸道內的時間。

2. 豆類

黃豆、大豆等豆類食物含有水溶性膳食纖維，適度食用有助於提供好菌足夠的養分。不過想獲取豆類營養，最好以整粒豆類為主，可保留完整營養素。

3. 蔬菜類

花椰菜等十字花科蔬菜，含有豐富的非水溶性膳食纖維，不但能提供好菌足夠的養分，更有清除腸道內的廢物的作用。洋蔥、牛蒡、蘆筍、等食物裡含有寡糖，也都是獲取益生質相當不錯的食材。

4. 水果類

蘋果、奇異果、香蕉中就含有大量的水溶性膳食纖維等益菌生，若配合含有豐富益生菌的無糖優酪乳、無糖優格（yogurt）一同食用，對維持腸道菌叢生態健康更是好處多多。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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