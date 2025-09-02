苦瓜去苦方法｜苦瓜愈苦愈有益？專家解謎教1招秒速去苦 爽脆甘甜

苦瓜向來被認為有助調節血糖與血脂，但市面上不同品種的苦瓜苦味差異甚大，常有人誤以為愈苦就愈補。



台灣農糧署特別澄清，苦味並不等於營養價值愈高。事實上，各類苦瓜都富含維他命C、膳食纖維及低熱量，都是健康的好選擇。

▼4種苦瓜營養比一比（按圖看清👇👇👇）

苦瓜不是愈苦愈補！

台灣農糧署在臉書粉專指出，苦瓜的苦味主要來自果實內膜中的葫蘆素和苦瓜素。台灣苦瓜品種多元，苦味從淡到重依序為蘋果苦瓜、白玉苦瓜、大青苦瓜，以及最苦的山苦瓜，各自適合不同料理方式，像蘋果苦瓜適合涼拌或燉滷，山苦瓜則適合煮湯或泡茶。

許多人因害怕苦味而不敢吃苦瓜，台灣農委會在Facebook分享秘訣，只要將苦瓜內膜徹底刮乾淨，苦味就能大幅減輕。營養師高敏敏也曾發文指出，想降低苦味，最直接的方法就是在去除苦瓜籽時，把內膜刮乾淨，也可以在烹煮前，先汆燙或切薄片冰鎮。另外，苦瓜的顆粒愈小、顏色愈深，苦味就愈重，因此怕苦的人建議選擇顆粒較大的白苦瓜。

台灣農委會也分享「豆豉燜苦瓜」的做法，食材包括有1條苦瓜、1大匙蔭豆豉（一般的黑豆豉也可以）、適量蒜頭、適量辣椒、2大匙醬油膏 、200克的水、適量的鹽、1／2匙的糖。

先將鍋子燒熱後倒入油，放入苦瓜煎至表面呈現金黃色且微焦香，中心稍微變軟即可盛起備用。接著放入蒜頭和辣椒爆香，再加入蔭豆豉與兩大匙醬油膏，攪拌至醬汁濃稠。倒入約200克水，加入少許鹽巴和半匙糖，將先前煎好的苦瓜放回鍋中，快速拌炒均勻。蓋上鍋蓋，以小火燜煮五分鐘後，翻動苦瓜再悶煮十分鐘，即可完成這道美味料理。

