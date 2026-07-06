切芒果貼士｜專家教簡單3步切出芒果花不髒手不浪費　揀靚芒果4招

夏天來臨，也代表芒果正式進入產季。台北駐日經濟文化代表處過去曾在社群平台分享台灣芒果切法教學，以「你們是怎麼切芒果的呢」為題，向日本網友介紹如何輕鬆享用台灣芒果。



代表處在貼文中指出，首先要避開芒果中央果核，將兩側果肉切下後，再於果肉表面劃出格狀刀痕。接著從果皮背面往上推起，讓果肉自然翻出形成一顆顆整齊果丁，最後即可直接食用，還大讚「歐伊系（好吃）」。貼文也特別標註，這只是眾多芒果切法中的其中一種。

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代表處分享的圖片由台灣行政院農業委員會提供，不少人熟悉的「芒果花」切法正是利用這種方式完成。由於不需要太多工具，也能保留大部分果肉，因此成為許多人在家享用芒果時最常使用的方法之一。對於海外民眾來說，也能透過簡單幾個步驟，體驗台灣芒果香甜多汁的魅力。

事實上，台灣農糧署過去也曾分享芒果除了直接切盤享用之外，還有許多不同變化吃法。台灣農糧署指出，台灣芒果品種相當多元，包括酸甜爽口的土芒果、經典的愛文芒果，以及果肉細嫩、香氣清爽的金煌芒果，各自擁有不同特色。芒果富含維生素（維他命）A、維生素C及菸鹼素等營養成分，也是夏季相當受歡迎的水果之一。

台灣農糧署還分享芒果能夠變身成多種創意料理，像是港式經典楊枝甘露、南洋風味芒果糯米飯、中式創新的芒果蝦球，以及西式冰涼的芒果優格（乳酪）冰淇淋等，都讓芒果有了不同風貌。台灣農糧署提醒，挑選芒果時可觀察果皮是否紅潤、頭尾是否飽滿，並留意果香是否濃郁、蒂頭微凹且帶有果粉，通常代表新鮮度與品質較佳，也能品嘗到屬於夏天的幸福滋味。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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