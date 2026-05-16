芒果營養｜護眼穩血壓維他命C=蘋果7.7倍　最甜6品種 放雪櫃係錯?

吃芒果的季節到啦！芒果風味獨特，香氣濃郁，除了洗乾淨後直接吃，還能做成很多美食，比如芒果布丁、芒果班戟、芒果西米露、芒果慕斯、芒果冰沙……光看名字就要流口水了吧！



雖然芒果很受歡迎，但在「吃芒果」這件事上存在的「問題」也不少。這篇文章我們就來盤點下大家關心的芒果相關問題。

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芒果的風味和營養

芒果被稱為「熱帶果王」，因其獨特的香味受到了很多人的喜愛。

芒果的氣味主要來自於其中的揮發性成分，最主要的是酯類和萜類物質，其中酯類物質會賦予某些芒果類似於桃子的氣味；萜烯類物質則會令芒果果實帶有一種類似於紫羅蘭花的香味。並且，成熟度越高的芒果，香味越濃郁。

果香迷人的芒果，營養也很豐富，含有維他命C、鉀、胡蘿蔔素、鎂、硒、膳食纖維等營養，其中前三者的含量還算不錯。

1. 維他命C

根據《中國食物成分表》中的數據顯示，芒果的維他命C含量為23毫克/100克，雖說比不上橙子，但卻是蘋果的7.7倍。不過，不同品種的芒果維他命C含量上存在差異，有文獻對比了大黃芒、大青芒、鷹嘴芒和台芒，發現它們的維他命C含量都低於10毫克/100克，最高的大黃芒為9.66毫克/100克，最低的大青芒為4.29毫克/100克。另外有研究提到，成熟的凱特芒維他命C含量為26毫克/100克。

2. 鉀

芒果的鉀含量為138毫克/100克，1個大個頭的芒果其可食部可達到400克左右，吃掉一半就能為我們補充276毫克鉀，同時也能補充28毫克鎂，可滿足一般成年人每天鉀需求量的近14%、鎂需求量的近8%，這對維持血壓健康較為友好。

3. 胡蘿蔔素

芒果的果肉顏色偏黃，很多朋友一看就猜到了它富含胡蘿蔔素成分。《中國食物成分表》中顯示，芒果的胡蘿蔔素含量高達897微克/100克，比很多常見的其他黃果肉水果都高，是木瓜的1.1倍、杏的2倍、橙子的5.6倍、柿子的7.5倍，更是菠蘿的45倍。

另外，有文獻對比了大黃芒、大青芒、鷹嘴芒和台芒，其中的數據顯示這4種芒果的β-胡蘿蔔素含量都非常高。最高的是大黃芒果，高達4060微克/100克；最低的是大青芒，為2670微克/100克，鷹嘴芒和台芒的β-胡蘿蔔素含量分別是4010微克/100克、3870微克/100克。

平時工作和生活上用眼比較多的人，建議常吃芒果，因為胡蘿蔔素是保護眼睛健康的「衛士」，能幫我們抵禦藍光對視網膜的傷害，預防夜盲症、乾眼症等疾病，也具有一定的抗氧化作用。

至於芒果的熱量，「芒果控」們不用太擔心，只有35千卡/100克，都沒有蘋果高，也僅為荔枝的1/2而已，別狂炫就不用害怕長肉。

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吃太多芒果可能會「變黃」

即便芒果的營養還不錯，也別吃太多了，否則可能會讓你逐漸「變黃」。這事兒得歸咎於芒果中的胡蘿蔔素， 在一段時間內攝入的胡蘿蔔素太多，會導致過量的胡蘿蔔素進入體內，身體一時代謝不掉，就會沉積在皮膚裏把皮膚染黃，出現高胡蘿蔔素血癥。

不過咱們不用擔心，這種症狀對健康並沒有什麼影響。只要停止攝入富含胡蘿蔔素的食物一周左右的時間就能自行恢復，皮膚就可以慢慢變回原來的顏色。

芒果過敏的人慎吃

常吃芒果對身體有好處，但有一部分人在接觸或食用芒果之後會出現過敏情況。

芒果過敏一般分為速髮型和遲髮型兩種，速髮型一般在食用芒果後30分鐘就會出現水腫、紅疹、蕁麻疹和口腔過敏綜合症狀，還有人在食用少量的芒果後會出現眼睛和嘴的瘙癢、眼皮的腫脹、大量流汗甚至帶有休克特點的胸悶；遲髮型一般在食用芒果後48小時或72小時出現症狀，比如有接觸性皮膚炎、眶骨膜水腫的疾病、濕疹的皮疹和水皰形成。

這可能是因為芒果中含有蒎烯、漆酚、檸檬烯等成分，這些過敏原物質都能導致不同人群的接觸性過敏皮疹；另外，芒果中的蛋白分子也是過敏原之一。

研究提到：如果對芒果過敏，也可能會對樺樹花粉、桃、荔枝、柑橘、腰果有反應。並且，即便芒果經過了加熱、罐裝、打成果汁、做水果沙拉等加工，也仍然會導致人體過敏。

如果你接觸或品嚐芒果後出現了咳嗽、瘙癢、嘴唇和舌頭灼燒刺痛、咽喉腫脹等症狀，那可能是對芒果過敏，別再嘗試啦。如果吃芒果出現了嚴重過敏現象，一定要及時看醫生！

芒果最好別放雪櫃

為了保鮮，買回來的水果統統塞入雪櫃，這是很多人的習慣性操作。但芒果屬於熱帶水果，它可不喜歡待在雪櫃裏。

雖然低温可以抑制芒果採後呼吸作用以及後熟作用，但它對於貯藏温度比較敏感，温度太低會導致芒果產生生理冷害。芒果的最適宜貯藏温度是13~15℃，在貯藏温度低於10℃的時候就會產生冷害，表現為外果皮表面變色出現深褐色斑點、麻點或凹陷病變，果皮成熟不均勻等現象。

所以，買回來的芒果別直接塞入雪櫃，放在家裏陰涼通風處即可。

芒果的品種推薦

中國芒果品種眾多，比如金煌芒、大青芒、鷹嘴芒、台芒、凱特芒、貴妃芒、象牙芒等。

1. 金煌芒

金煌芒總糖含量較高為24%，且糖酸比也較高，吃起來口感比較甜，並且聞着還有特殊的木香氣味，很適合鮮食。

2. 凱特芒

凱特芒屬於晚熟品種，成熟後果皮為粉紅色，皮薄果核小，外形呈橢圓形，果實很大，單果重量可達800多克，最大的甚至能長到1400多克。成熟後糖含量接近7%，口感較甜。

3. 台芒

芒果中好吃不貴的典型品種，深受大家喜愛，成熟時果皮呈深黃色，果肉細膩，香味濃郁，糖含量13%~22%，口感甜中帶酸。

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4. 貴妃芒

成熟時果皮呈深紫色，有些會帶有一點黃色，果肉為黃色，果核較小，糖含量一般為12%左右，糖酸比較高，口感甜。

5. 象牙芒

果實圓長肥大，因果形如幼年象牙而得名，有白象牙芒和紅象牙芒兩種，前者果皮呈黃色或淺黃色，後者果皮淺綠而向陽處為粉紅色。糖含量為17%左右，味道清甜。

6. 大青芒

還沒熟透的大青芒表皮青色，熟了以後雖然還是以青綠色為主，但已經開始略有微黃了，肉質軟嫩，糖含量約為14%，口感甜。

7. 鷹嘴芒

果皮為淡綠色，果肉橙紅色，呈彎象牙形，尖端的地方長得很像老鷹的嘴。糖含量為21%，但糖酸比較低為10%，鷹嘴芒口感會略帶酸味。

常見不同芒果的區別（人民網科普）

温馨提示：香氣特殊、果肉又甜又嫩的芒果，可以護眼且熱量還不高，但如果過敏就別冒險嘗試~



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