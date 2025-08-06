芒果營養｜吃3個月1款芒果甜品沒增磅降血糖！芒果6好處點食最好?

許多人因擔心芒果糖分過高而不敢食用，但這其實是對芒果的誤解！根據《Nutr Metab Insights》期刊發表的研究顯示，肥胖者連續12周每日食用冷凍芒果粉後，不僅空腹血糖下降，體重也沒有上升。



台灣營養師薛曉晶近日在Facebook專頁指出，有研究發現，芒果具有穩定血糖的效果主要歸功於兩大關鍵成分。芒果中豐富的膳食纖維能延緩糖分吸收、平穩血糖，同時含有的芒果苷（Mangiferin）具有抗發炎、改善胰島素敏感性的功效。

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2021年發表於《Nutrients》期刊的研究分析美國近20年健康數據發現，食用芒果的族群在營養攝取上更為全面，包含維他命A、C、E，膳食纖維、鉀與葉酸等營養素的攝取量，都明顯高於未食用芒果的族群。

除了穩定血糖的效果外，芒果還具有多項健康效益。營養師薛曉晶指出，芒果富含的維他命A、C有助於維護視力、增強免疫力，並能幫助皮膚生成膠原蛋白。此外，芒果中的酵素與纖維能促進消化，多酚與胡蘿蔔素則可中和自由基，降低身體發炎風險。

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針對食用建議，薛曉晶強調，雖然芒果營養豐富，但仍需適量食用，建議一次攝取量為半顆中型芒果，可作為兩餐間的點心或飯後水果，不建議空腹大量食用。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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