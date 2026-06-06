消暑甜品｜達人教3步自製芒果冰沙　天然無添加健康消暑不輸雪糕

最近真的熱到像走出門就會融化！高溫持續飆升，想必不少人整天腦中都剩一句「好想吃冰」。



不過，外面冰品常見高糖、高香料，台灣生活達人陳映如在Facebook分享自己很愛在家做「超天然水果冰沙」，不但完全不用額外加糖，還能吃到接近冰淇淋般的綿密口感。她也提到，今年芒果價格特別便宜，甚至看到水果攤出現「5顆100元（台幣）」，讓人忍不住買回家囤貨吃個過癮。

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陳映如表示，自己最近最常做的就是芒果冰沙，因為做法相當簡單，只要將水果切塊冷凍後，再放進果汁機打成果泥即可。

她形容，這種冰沙「完全就是水果本人」，沒有香精、沒有色素，也沒有一堆看不懂的添加物。加上冷凍水果本來就方便保存，想吃時隨時打一杯，非常適合最近這種悶熱天氣。她也提到，小朋友通常也很喜歡這類天然水果冰沙，既有冰品口感，又能直接吃到水果本身的味道。

除了芒果之外，哈密瓜、香蕉、荔枝等水果，同樣都很適合拿來做冰沙，其中香蕉打起來的口感，甚至會很像霜淇淋。陳映如說，這種天氣冰箱裡真的很適合隨時準備一些冷凍水果，不但消暑，也能減少額外糖分與添加物的攝取。

天然無添加芒果冰沙做法

步驟一：芒果切成一口大小

步驟二：放進保鮮盒冷凍

步驟三：冷凍變硬後，放入果汁機打成泥，完成！



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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