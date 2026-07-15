蒸番薯怕出水變軟？網友教鍋中加1物鮮甜清爽超神奇！雞蜆都通用

地瓜（番薯）富含膳食纖維及各種營養素，不少人會將其作為優質的主食澱粉來源，除了可以在超商方便購買，也有人會買回家自己料理來吃。



有一名網友分享蒸地瓜的方式，只要在中間放一個空杯子，就能將水分集中，讓地瓜吃起來乾爽不軟爛。

這名網友在Threads發文表示，他聽從老婆的建議，在盤子中間放一個杯子，杯子周圍再擺放地瓜，然後再放到電鍋裡蒸，如此一來，水分就能集中到杯子裡頭，保持地瓜的口感清爽，這種方法也讓他驚呼「好神奇」。

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貼文一出獲得不少人的認同：

「我媽也這樣教我，中間也可以放碗倒扣，這樣地瓜蒸出來就是乾的」

「我蒸地瓜、馬鈴薯都這樣，蒸好後地瓜和馬鈴薯就不會泡在水裡爛爛的」

「超酷的！我媽教我後，每次地瓜蒸完就不會濕濕的」

「學到了，這樣地瓜表皮也就比較不會濕濕水水了」



還有網友分享其他類似作法：

「用電鍋蒸雞胸肉也可以這樣」

「蒸雞腿也可以用這招」

「同理是不是蒸包子饅頭也可以？」

「身為媽媽的我，覺得這跟洋蔥蘋果水是一樣的原理欸」

「之前煮蜆精也是這種方式」



之前曾有網友在《TikTok》分享利用電鍋料理蜆仔的影片，他在鍋子中間擺一個倒扣的玻璃杯，周圍則鋪滿蜆仔，當蒸好掀開鍋蓋時，發現鍋內的汁液慢慢往玻璃杯裡集中，一杯「蜆仔湯」就這樣收集完成。

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