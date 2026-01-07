不鏽鋼碗爆炸！女子用不鏽鋼碗裝熱油毀容！3種碗高危 用咩碗啱？

不鏽鋼碗｜有耐摔、好清潔、抗腐蝕等多種好處，成為許多家庭的「萬能餐具」，但可有想到用不鏽鋼碗盛放熱油會變「炸彈」讓人毀容？除了不鏽鋼碗之外，還有哪些常見碗不能裝熟油？



湖北恩施一女子用雙層不鏽鋼碗裝熱油遭嚴重燙傷。（來源：抖音影片截圖）

不鏽鋼碗爆炸｜女子用錯碗裝熱油嚴重燙傷 雙層設計高危

據報道湖北恩施一女子煮菜時，隨手拿了一個雙層不鏽鋼碗來盛裝熱油，引發爆炸導致她面部、身上多處被燙傷。雙層不鏽鋼碗隔熱防燙是空心結構， 中間是密閉的空氣層，在接觸高溫熱油（超150℃以上）時氣體受熱膨脹，一旦超過碗的承受極限，就會瞬間炸裂。

雙層不鏽鋼碗是空心結構中間是密閉的空氣層，在接觸高溫熱油時氣體受熱膨脹，會瞬間炸裂。（來源：抖音）

廚房7個危險行為易燒傷釀爆炸！油炸冷凍食物／爐旁沖咖啡都錯？

不鏽鋼碗爆炸｜2種材質碗不宜裝熱油

除了雙層不鏽鋼碗之外，還有這2種碗不能裝熱油。

1. 玻璃碗

家中常見的玻璃碗缺乏韌性，耐熱性也有限，當熱油倒入時，內壁會瞬間膨脹但外壁依舊是常溫狀態，這種內外巨大的溫差會產生巨大的壓力易導致碎裂噴向四周造成燙傷割傷。

玻璃碗耐熱性有限，當熱油倒入時，內壁會膨脹但外壁依舊是常溫狀態這種內外巨大的溫差易導致碎裂。（63845757858@小紅書）

2. 薄陶瓷碗

質地較薄的陶瓷碗，也受「熱脹冷縮」效應的影響，當200°C的熱油接觸到常溫的陶瓷時，會迅速膨脹，而碗的外層還沒反應過來就會瞬間炸裂。

質地較薄的陶瓷碗，也受「熱脹冷縮」效應的影響。（95315422925@小紅書）

3種適合盛熱油的碗

如果需要裝熱油或存放炸完食物的油，最好使用以下這幾種碗。

1. 耐熱玻璃容器：注意有無標明「高硼硅」或「耐高溫」等字樣的玻璃碗。

2. 單層不鏽鋼碗：敲擊碗壁沒有空洞的聲音、邊緣比較薄。

3. 厚陶瓷碗：質地較好的陶瓷碗，用前最好先用溫熱水沖洗預熱，縮小溫差。

