不鏽鋼餐具304都有假！檢測液1滴驗真偽劣貨傷肝腎+消委會選購3招

不鏽鋼餐具｜消委會建議｜大家都愛用不鏽鋼碗，覺得耐摔又好洗，買的時候還專挑標榜304、316的材質，認為最安全。但原來304都有做假，用錯分分致慢性中毒。近日網絡上興起一種「不鏽鋼檢測液」，聲稱只要1滴，即知是「頂級鋼材」還是「致命假貨」。有網友實測發現，家裡用了10年的碗是劣質貨。 到底怎樣使用才安全？消委會教幾招「保命」貼士。



不鏽鋼餐具｜304不鏽鋼檢測液1滴即可驗出假貨

304不鏽鋼檢測液主要是檢測「錳」含量的，只要滴1滴在表面，若3分鐘內變紅即代表錳超標。具有腐蝕性，所以最好趕快清洗掉。有網友拿出一堆10年前在超市買的碗做實驗，發現瞬間變紅，嚇得她驚呼「我要全部丟掉吧」。貼文一出，大批苦主表示自己都有測試過，直言「好崩潰，吃了好多毒素下肚」。

「看完覺得好崩潰喔😫我們究竟吃了多少歹咪仔進肚子裡了？家裡的不鏽鋼餐具可能也要全部丟掉⋯」

「我昨天也是丟了一堆」

「全部丟掉重買」



不過，另有網友質疑，這個檢測液的準確性，但都抱著「寧可殺錯，不可放過」的心態。

「怕的就是連檢測液也是假的」

「不建議完全相信這個試劑 除非做過對照」

「我也會怕，但滴在台製的304不銹鋼上確實沒變色」

「我後來把家裡不鏽鋼都丟了，去小北百貨買，因為它們的都是真的304、316檢測液都有通過」

「物品直接送檢國際第三方機構如SGS⋯，有出檢驗書才準」



304不鏽鋼檢測液主要是檢測「錳」含量的，只要滴1滴在表面，若3分鐘內變紅即代表錳超標。（mixu_alicia@threads）

不鏽鋼餐具｜錳超標會致損神經系統及肝腎

不鏽鋼又稱「白鐵」，是鐵中加入鉻、鎳、錳、鉬等元素的合金，其中鉻是延緩生鏽的關鍵成分。據台灣衛生福利部的資料顯示，人體本身就需要錳，若缺乏可能會引起骨質疏鬆、生長遲緩等，但過量則引發神經系統相關疾病如巴金森氏症（包括手震、走路不穩、嗅覺喪失、焦慮等症狀）、智力退化等問題。雖然過量的錳在幾天內會排出體外，但長此以往，會導致慢性中毒，損肝腎。

消委會表示，挑選時可檢查是否有寫300系、18/8或18/10，耐腐蝕度高、更耐用。（pexels）

不鏽鋼餐具｜消委會教認準3標識

對此，據消委會的資料顯示，買不鏽鋼餐具一定要認準有信譽的品牌或口碑老店。挑選時，先看表面是否平滑無瑕疵。也可檢查是否有寫300系、18/8或18/10，這類材質就代表耐腐蝕度高、更耐用。此外，使用時也要注意以下4點：

1. 勿長時間盛載酸性、鹼性、顏色深或高鹽分的食物。

2. 別用鋼絲刷、百潔布擦拭，以免刮花表面增加金屬釋出風險。

3. 亦不要用漂白粉或漂白水等強鹼、強氧化性清潔劑。

4. 若發現不鏽鋼餐具已經出現鏽蝕，應立即更換。



參考資料：mixu_alicia@threads