奇異果｜圓潤/短胖邊個甜？日果販教挑選2招+催熟秘訣跟2生果同放

奇異果因富含維生素（維他命）C、膳食纖維及多種營養成分，被不少人視為提升免疫力與補充營養的水果首選。然而，不少民眾購買奇異果時，最擔心的就是吃到尚未成熟、口感偏酸的果實。



對此，日本一名擁有15年蔬果販售經驗的果販近日分享挑選奇異果的實用技巧，從果實外觀和觸感來判斷甜度、熟度，幫助消費者提高挑到香甜奇異果的機率。

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根據日媒《Yahoo！JAPAN》報導，日本知名果販「青髮のテツ」表示，消費者在超市挑選奇異果時，雖然無法僅憑外觀百分之百判斷甜度，但果實形狀仍具有一定參考價值。他指出，若眼前有兩顆奇異果，一顆外型較圓潤，另一顆則略顯扁平且短胖，想吃到甜度較高的奇異果，建議優先選擇後者。

他說明，許多人習慣挑選外觀渾圓、賣相較佳的奇異果，但實際上稍微扁平的果實甜度往往更高。主要原因在於這類奇異果大多生長在靠近樹幹的位置，能較容易獲得植株輸送的養分，因此果肉更厚實，甜度較高的中心區域也相對寬廣。

不過，「青髮のテツ」也特別強調，這並不代表圓形奇異果品質較差，熟度仍是最重要的關鍵因素。即使是扁平型奇異果，如果尚未成熟，吃起來依然可能偏酸；反之，圓形奇異果只要熟度足夠，同樣能展現香甜多汁的風味。因此，果實形狀只能作為輔助判斷依據，不能完全代表甜度與品質。

至於該如何判斷奇異果是否成熟？「青髮のテツ」建議，民眾可用手輕輕握住奇異果，感受果實是否具有些微彈性。若按壓時能感受到柔軟且略帶回彈感，通常代表已達適合食用的熟度；如果摸起來仍然偏硬，則表示尚未完全成熟，建議放置於常溫環境下繼續熟成幾天後再食用。他也提醒，檢查熟度時切勿用手指大力按壓果實，否則容易造成損傷。

此外，若希望加快奇異果熟成速度，也有簡單的方法可利用。「青髮のテツ」表示，可以將奇異果與蘋果或香蕉一起放入塑膠袋中，並置於室溫保存，就能加速奇異果變軟的時間。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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