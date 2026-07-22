咖啡豆冷藏易受潮入玻璃罐都錯！易生菌傷腎致癌　教正確存放方法

熱愛咖啡的林先生，長年習慣在家自行烘焙生豆並手沖咖啡。然而，近期健康檢查結果加上接觸相關資訊後，讓他開始審視這項多年來的習慣。也開始留意生咖啡豆若保存不當，是否可能滋生黴菌，進而對健康造成影響。



即使是標榜天然、手工製作的咖啡，仍需完善的品質管理與正確的保存方式，才能兼顧風味與健康，喝得更安心。

赭麴毒素A耐高溫難去除 台灣高溫多濕助長黴菌滋生

台灣基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院家醫科主任翁珮瑄指出，咖啡豆最主要的健康威脅來自赭麴毒素 A（Ochratoxin A），這是一種由特定黴菌產生的毒素，具備肝腎毒性，同時亦被世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）列為第2B類可能致癌物。相關研究顯示，赭麴毒素A會干擾細胞生理功能，抑制粒線體產生能量（ATP），同時也會增加氧化壓力與脂質過氧化反應。長期暴露在高濃度的環境下，還可能導致腎功能衰退、慢性腎病，甚至增加泌尿系統腫瘤的風險。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）資料，當生咖啡豆存放環境相對濕度超過75%，或是豆子本身含水率大於12%時，便容易滋生產生赭麴毒素A的黴菌。相較於產生黃麴毒素的黴菌需在較高溫（28°C）及高濕（85%以上）的環境下才較活躍，產生赭麴毒素A的黴菌在25°C、相對濕度75%的條件下即可穩定生長。

由於台灣全年平均相對濕度多介於75%至85%之間，對於可能產生赭麴毒素A的黴菌而言，已屬較有利的生長環境。若咖啡豆在保存過程中未妥善控制濕度與儲存條件，可能增加黴菌滋生風險，使居家儲存環境成為潛在的污染來源。

此外，赭麴毒素A具有高度耐熱的特性，即便經過200°C以上的高溫烘焙，仍可能殘留毒性，烘培過後無法完全去毒。不過，由於赭麴毒素A多見於受損、發霉或蟲蛀等瑕疵豆中，居家烘豆者仍可透過手工挑豆方式，剔除異常豆，降低潛在風險。若是在開放式的環境（如：朝向街道、陽台）進行烘豆，或是生豆麻布袋就擺在烘焙機旁，烘焙完成的咖啡豆仍可能接觸空氣中飄散的真菌孢子，提升二次污染風險，因此建議在相對穩定且乾淨的室內環境進行，以維持品質與保存的穩定性。

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研磨後更易氧化變質 建議咖啡豆以2週內用量購買

由於台灣高溫多濕的環境特性，咖啡豆的保存格外重要。許多人以為使用密封罐或放進冰箱就能一勞永逸，但實際上並非如此簡單。因為每一次開啟密封罐，外界的空氣與濕氣就會隨之進入，長期累積仍可能影響咖啡豆的保存品質。至於將咖啡豆放進冰箱也非理想的做法，主要是因為咖啡豆從冷藏的環境中取出時，表面容易因溫差而產生凝結水氣，增加受潮風險。這些看似微小的濕度變化，可能在無形中為黴菌滋生創造有利條件。

對於購買烘培熟豆再自行研磨的人，除了濕度問題外，更要注意油脂氧化的變質問題。咖啡豆一旦研磨成粉，接觸空氣的表面積就會大幅增加，加速油脂氧化反應，進而產生更多自由基相關物質。此外，熟豆比生豆更易吸收水氣，雖然在熟豆階段較不易產生新的赭麴毒素A，但環境濕度過高仍會孳生一般黴菌導致變質。

為了確保飲用安全，建議優先選擇來源透明、信譽良好的品牌，並以「現磨現沖」為原則，確保能攝取到較新鮮的咖啡成分與抗氧化物質（如：綠原酸）。建議使用不透光的真空密封罐存放開封後的咖啡豆，且置於陰涼乾燥處，避免陽光直射。同時不建議大量採購，應以2週內能喝完的量為佳。此外，若咖啡豆出現油耗味或顏色異常應立即丟棄，切勿因捨不得而繼續沖泡飲用，以免增加健康負擔。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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