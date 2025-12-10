咖啡豆儲存｜放玻璃樽係錯？日專家教2保存法+煮咖啡3招宜用咩水?

咖啡｜咖啡豆儲存｜有許多人會在家裡用咖啡豆自製手沖咖啡，然而剛開封時咖啡豆沖出來的咖啡香氣撲鼻、味道層次分明。儘管放在密封玻璃罐中儲存，但過了一段時間卻開始變質。究竟是為什麼？該如何正確保存呢？



咖啡豆不宜放罐子密封保存，會加快氧化。（AI圖片生成）

咖啡豆儲存｜不宜放罐子密封保存 加快氧化

很多人買完咖啡豆後會習惯倒入玻璃罐或陶瓷罐中密封保存，但其實大錯特錯，往往難以達到預期的保鮮效果。主要有以下影響：咖啡功效｜營養師教咖啡加1物減苦增甜更美味 護腎通便神奇7配搭

1. 悶壞咖啡豆：新鮮烘焙豆會持續釋放的二氧化碳若被密閉容器鎖住，會讓豆子被自身氣體「悶壞」，產生發酵酸味。



2. 加快氧化：頻繁開罐引入的氧氣會加速咖啡豆油脂氧化，變得平淡無味。



3. 光纖的破壞：光線（尤其是陽光）會加速化學反應，破壞咖啡的細緻風味。若將罐子放在廚房爐台旁等高溫處，也會讓香氣更快揮發。



氧氣、光線、熱度是導致咖啡豆劣化的主要因素。（Caleb Wood@pexels）

咖啡豆儲存2方法

日本咖啡大師井崎英典在他的著作《教養としてのコ-ヒ-》中指出，咖啡本質上是種「鮮食」，烘焙後的一周時間內為最佳食用期，一旦超過2周，咖啡的香氣和風味就會開始走下坡，伴隨而來的是氧化带出的酸味。氧氣、光線、熱度是導致咖啡豆劣化的主要因素，所以一次性不要買太多，若買太多，可以嘗試以下保存方法：咖啡水腫｜營養師推去水腫10食物+5飲料 這樣喝咖啡秒變美腿神器

1. 雪櫃冷凍



將咖啡豆連同其原包裝直接放入雪櫃冷凍庫，使用時無需解凍，直接從冷凍中取出所需分量進行研磨，隨即將剩餘豆子放回冷凍，以避免溫差造成的水氣凝結。

2. 磨粉更易變質



若是已經磨好的咖啡粉，由於接觸空氣的表面積變大，新鮮度流失極快，務必在開封後一周內喝完。

咖啡保存期限

多數烘焙咖啡豆即使過了最佳賞味期，仍可安全飲用，並不會因為受潮發黴而變質。然而隨著時間的推移，烘焙咖啡豆的品質會逐漸下降，香氣會明顯減弱，有時顏色也會變淺。用這些咖啡豆沖泡咖啡，咖啡會缺乏風味嘗起來像陳舊的咖啡一樣。根據美國國家咖啡協會的資料顯示，咖啡的保存期限取決於咖啡的種類：最佳食用期/賞味期/Expiry date有分別？5類食品可延期限 最多2年

1. 未開封的烘焙咖啡豆或咖啡粉：最佳食用日期前

2. 烘焙咖啡豆（室溫）：1-3周

3. 烘焙咖啡豆（冷藏）：2周

4. 烘焙咖啡豆（冷凍）：3-4個月

5. 研磨咖啡（室溫）：1-2周

6. 咖啡膠囊和即溶咖啡：最佳食用日期前



咖啡的保存期限取決於咖啡的種類。（Alexas_Fotos@pixabay）

咖啡豆儲存｜3步沖出美味咖啡

除了咖啡豆，井崎英表示，儘管咖啡豆有多好多貴也不夠，想要煮出美味的咖啡，最重要的是「水」。

1. 過濾

用自來水沖，若自來水聞起來有氯味，務必先經過濾（如使用濾水壺）再煮沸，以避免氯氣影響咖啡風味。

2. 用礦泉水

井崎英指出，礦泉水富含礦物質（如鈣、鎂），鈣能帶來厚實、飽滿的口感。鎂有助於突顯咖啡的果酸與香氣。便秘解決｜護腸道改善便秘 起床第1杯日專家推薦2飲品比溫水更好

3. 掌握水的硬度

水的硬度是影響咖啡萃取的關鍵，必須適中。若使用硬度過低的水（如蒸餾水），會因缺乏礦物質而難以有效萃取咖啡風味，導致口感平淡空洞；反之，若水的硬度过高，過多的礦物質反而會抑制風味並產生沉澱，使得咖啡風味呆板且不平衡。