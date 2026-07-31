常覺累是慢性發炎！研究證多吃發酵食物抗炎護腸4好處＋食用5招

日常總覺得累、身體反覆過敏、體檢沒大病卻渾身不對勁……你可能不知道，這些「查不出原因」的毛病，背後很可能藏着同一個問題——慢性炎症。長期慢性炎症被科學家視為癌症、衰老和多種疾病的共同土壤。那麼，有沒有一個簡單又省事的方法，改善身體「慢性炎症」狀態？



有，在飲食中適當增加「發酵食物」！日前，一項重磅研究證實：日常飲食中適當增加發酵食物，就能讓體內多達19種血漿炎症蛋白標誌物顯著下降，免疫狀態也跟着變好。

日常吃點發酵食物好處多（點擊了解👇👇👇）

發酵食物的4大好處（01製圖）

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被低估的發酵食物，原來能改善身體「慢性炎症」

一提起發酵食物，很多人的第一反應是：「不就是腐乳嗎？」「含鹽量那麼高，能健康到哪去？」如果你也這麼想，那真是對「發酵食物」的天大誤會。

2021年，斯坦福大學醫學院團隊在國際期刊《細胞》（Cell）期刊上發表的一項隨機對照研究發現，發酵食物有助於對抗炎症、增強免疫力，它的效果甚至比高纖維飲食還要好。

研究者將健康成年人隨機分為兩組，分別進行為期10周的飲食干預，然後系統分析他們腸道菌群和免疫指標的變化：

增加發酵食物飲食組（如酸奶、泡菜、酸菜、康普茶等）

增加高纖維飲食組（如全穀物、豆類、堅果、蔬果等）



結果發現，高發酵食品飲食顯著增加了腸道微生物組的多樣性，並有效降低了19種血漿炎症蛋白（包括IL-6等關鍵指標）的水平，對免疫狀態有改善作用。①

為什麼發酵食物能抵抗身體「慢性炎症」呢？北京大學第三醫院危重醫學科主任醫師薄世寧2026年5月在個人視頻號中解釋，主要原因有兩點：

1. 一手抓「增援」

發酵食物幫助「好菌」增多，使腸道菌群更豐富穩定，降低慢性炎症風險。

2. 一手抓「防禦」

發酵食物增加腸道內丁酸的產生，丁酸是腸道上皮細胞的營養物質，能增強腸道對有害物質的阻擋能力，進一步降低慢性炎症。②

發酵食物的4大好處，早已被科學驗證

1. 幫助延緩衰老

2025年2月，西湖大學醫學院的研究人員在國際期刊《食品與功能》上發表的一項研究發現，飲食中較高的活微生物攝入量有助於延緩衰老。換句話說，日常飲食中增加一些發酵食物，更有助於我們抗衰老。③

2. 有益腸道健康

2026年1月，美國農業部和衛生與公眾服務部聯合發布的《2025-2030年美國膳食指南》，正式把發酵食物寫到了推薦裏，明確推薦多食用酸奶、泡菜等發酵食品，有助於提高腸道微生物組的多樣性，有益腸道健康。④

3. 緩解精神壓力

2022年，發表於《自然》子刊《分子精神病學》的一項研究發現，每日多攝入發酵食物和膳食纖維，堅持4周，可以顯著緩解精神壓力。⑤

4. 降低慢性炎症

上述《細胞》雜誌的研究發現，高發酵食品飲食能夠穩步增加微生物組學多樣性，並且能有效降低血漿炎症蛋白標誌物水平②。通俗點說就是，發酵食物能讓我們身體裏的「好細菌」過得更好，細菌好了，慢性炎症也就降下來了。

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發酵食物吃對是關鍵，專家給出5個食用提醒

1. 生吃或加熱吃均可

薄世寧醫生介紹，高温確實會殺死部分活菌，調菌效果可能會有部分下降。但發酵食物的價值不只是活菌，還有在發酵過程中，形成的很多有益成分。所以加熱後不等於完全沒有價值了，可根據自身情況選擇。

2. 避免一邊養菌一邊毀菌

今天喝酸奶，明天熬大夜，後天又點頓高油外賣，這樣菌群根本就穩定不下來。腸道菌群是一種長期生態，需要長期、持續且食物多樣化的飲食習慣。發酵食物有幫助，膳食纖維豐富的食物也非常重要。同時還要減少抗生素的濫用，多運動、少熬夜等。

3. 注意糖和鹽的攝入

泡菜、酸菜、腐乳含鹽量不低，泡菜建議每天吃一小碟以內；酸奶儘量選無糖，配料表越簡單越好，避免攝入過多添加糖。

4. 不迷信自制更健康

家庭自制發酵食品若衛生條件或發酵過程不規範，存在安全風險。若出現長毛、異味、脹袋等情況，應及時丟棄，切勿食用。

5. 不要盲目多吃

不是每個人都適合一上來就大量吃，尤其是有些腸胃敏感的人，突然大量攝入發酵食物可能會腹脹、不舒服。建議慢慢將發酵食物融入飲食，適量吃即可。②

寫在最後

說到底，發酵食物不是什麼神奇的「特效食物」。它不會讓你喝一杯酸奶，明天吃點腐乳，身體就能立馬煥然一新。它提供的是一種温和而持久的滋養——通過日復一日的飲食積累，不聲不響地給你的腸道補充好菌、加固屏障、壓低炎症。

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本文綜合自：

①Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status Wastyk, Hannah C. et al.Cell, Volume 184, Issue 16, 4137 - 4153.e14

②2026-05-24薄世寧醫生《發酵食物怎麼吃，才能吃出最大的健康價值》

③Da G, Xiaoyan W,Xuebiao W,Shuang H, Higher dietary intake of live microbes is inversely associated with accelerated biological aging. 03 Feb 2025

④U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2025-2030.

⑤Feed your microbes to deal with stress: a psychobiotic diet impacts microbial stability and perceived stress in a healthy adult population. Mol Psychiatry (2022).



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