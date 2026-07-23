護膝食物｜膝痛是關節發炎！專家推5種抗炎護骨食物 橄欖油西蘭花
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
面對膝蓋疼痛，許多人第一反應是購買葡萄糖胺或膠原蛋白等保健品，但台灣食農專家韋恩指出，美國登記營養師Vicki Koenig強調，護關節飲食的核心在於抗炎飲食，膝蓋疼痛的根本原因是關節發炎，選對食物才是關鍵。
韋恩在Facebook專頁「韋恩的食農生活」引述研究出，藍莓是護膝飲食的重點食材之一。研究發現，每天攝取藍莓能顯著減輕退化性關節炎患者的疼痛與僵硬感，並改善行走能力，原因在於藍莓所含的花青素與多酚能抑制炎症信號路徑。
相關文章：藍莓功效｜護心降血糖4功效 醫教正確清洗4招 錯1步農藥反滲果肉👇👇👇
+14
特級初榨橄欖油方面，其多酚成分具有類似布洛芬止痛藥的作用機制，同樣透過干擾炎症信號發揮效果，搭配葉菜食用還能促進脂溶性營養素的吸收。
薑黃素對膝蓋退化性關節炎的緩解效果亦有醫學期刊支持，料理時加入少量黑胡椒可大幅提升吸收率。
核桃所含的Omega-3脂肪酸，則有助於降低關節炎相關生物標記；深綠色葉菜如羽衣甘藍、菠菜、青花菜（西蘭花），其維生素K成分有助於維護軟骨健康。
韋恩提醒，含糖飲料、超加工食品、高鹽及油炸食品會持續促進體內慢性炎症，對關節造成長期傷害。英國營養師Emer Delaney也特別指出，體重每增加一公斤，膝蓋所承受的壓力便隨之升高，控制體重是保護關節的直接方法之一。
相關文章：膝頭痛｜番茄可致痛風、牛奶引發關節炎！膝痛人士7種食品請少吃👇👇👇
+12
橄欖油/苦茶油｜晨起空腹1匙油護胃抗炎 營養師飲用3招增免疫力抗炎食物｜長期發炎損免疫力！3食物抗氧化護關節 1日4餐宜吃什麼抗炎飲食｜慢性發炎致腦退化風險增88% 5類促炎食物+抗炎3營養素護心食物｜營養師推21種多酚食物抗炎護心血管 攝取5重點吃深色?退化性關節炎飲食｜補充5大營養抗炎減疼痛唔只補鈣 蛋黃三文魚
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」