膝頭痛｜番茄可致痛風、牛奶引發關節炎！膝痛人士7種食品請少吃
撰文：康健雜誌
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造成膝蓋痛的原因很多，但你可能不知道，你吃的食物也會讓你膝蓋痛！除了吃保健食品顧關節外，以下7種食物少吃，也能有效減緩膝蓋疼痛問題。
遠離膝蓋痛，7種食物少吃：（按圖了解）
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遠離膝蓋痛，7種食物少吃：
1. 番茄
紐西蘭奧塔哥大學的研究發現，吃番茄會增加血液中尿酸的濃度，進而引發痛風問題。
2. 粟米油、葵花油、黃豆油
這些油品含有Omega6脂肪酸，與氣喘、心血管疾病和身體慢性發炎都有關聯。
3. 含糖汽水
《美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》的研究指出，喝含糖飲料者之後罹患關節炎的機率高出63％。
4. 油炸、加工食物
經過高溫油炸、加工過後的食物，容易使身體產稱發炎反應。
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5. 牛奶
乳製品中的某些蛋白質會引發關節炎，專家建議有關節疼痛的人改而以豆類補充蛋白質。
6. 酒類
酒精會引發身體發炎，也可能提高痛風機率。
7. 鹽
鹽分攝取過多，可能導致膝蓋疼痛。
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