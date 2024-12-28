膝頭痛｜番茄可致痛風、牛奶引發關節炎！膝痛人士7種食品請少吃

造成膝蓋痛的原因很多，但你可能不知道，你吃的食物也會讓你膝蓋痛！除了吃保健食品顧關節外，以下7種食物少吃，也能有效減緩膝蓋疼痛問題。



遠離膝蓋痛，7種食物少吃：（按圖了解）



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遠離膝蓋痛，7種食物少吃：

1. 番茄

紐西蘭奧塔哥大學的研究發現，吃番茄會增加血液中尿酸的濃度，進而引發痛風問題。

2. 粟米油、葵花油、黃豆油

這些油品含有Omega6脂肪酸，與氣喘、心血管疾病和身體慢性發炎都有關聯。

3. 含糖汽水

《美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》的研究指出，喝含糖飲料者之後罹患關節炎的機率高出63％。

4. 油炸、加工食物

經過高溫油炸、加工過後的食物，容易使身體產稱發炎反應。

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5. 牛奶

乳製品中的某些蛋白質會引發關節炎，專家建議有關節疼痛的人改而以豆類補充蛋白質。

6. 酒類

酒精會引發身體發炎，也可能提高痛風機率。

7. 鹽

鹽分攝取過多，可能導致膝蓋疼痛。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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