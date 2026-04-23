橄欖油/苦茶油｜晨起空腹1匙油護胃抗炎　營養師飲用3招增免疫力

不少人近年流行「早上空腹喝一匙油」養生，到底是否真有護胃效果？台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook分享門診病患分享的養生經，並證實苦茶油與冷壓初榨橄欖油在功能醫學觀點中，不僅是油脂，更像是「液態營養補充品」，若正確使用，對修復消化道黏膜與抗發炎確實有幫助。



劉博仁表示，苦茶油在台灣民間素有「顧胃聖品」之稱，從營養科學角度來看，也並非空穴來風。苦茶油富含皂素與多酚類物質，研究指出對導致胃潰瘍的幽門螺旋桿菌（H. pylori）具有一定抑制作用。其次，晨起空腹飲用時，油脂可在胃壁形成物理性保護層，減少胃酸對受損黏膜的刺激，有助緩解不適。此外，苦茶油發煙點高達約250°C，穩定性佳，不易氧化，不僅適合直接飲用，也適合日常高溫烹調。

至於冷壓初榨橄欖油（EVOO），則是地中海飲食的重要核心。劉博仁指出，橄欖油能刺激膽汁分泌，幫助脂肪消化，同時增加糞便含水量，對慢性便秘者有潤腸效果。更重要的是，橄欖油含有「橄欖油刺激醛」（Oleocanthal），屬天然抗發炎成分，有助減少腸道慢性發炎反應。其所含多酚類物質也具有益生元效果，可餵養腸道好菌，幫助維持菌叢平衡與免疫力。

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劉博仁提醒，若想透過油品保養腸胃，以下三點至關重要：

一、品質決定效果

應選擇「冷壓初榨」並以深色玻璃瓶包裝的油品。因為油脂怕光和高溫，一旦氧化產生自由基，飲用後反而可能造成身體負擔。

二、循序漸進量力而為

建議從每天早上空腹5毫升（約一茶匙）開始，腸胃適應後可增加至10毫升。若本身腸胃敏感，攝取過多可能導致軟便或腹瀉，須視情況調整。

三、整體飲食的搭配

喝油屬於「加法」，但若仍攝取過多精緻糖、菸酒或刺激性食物，單靠喝油難以真正修復腸胃。

他也特別提醒，若正處於胃出血、急性腸胃炎或嚴重腹瀉期間，應先諮詢醫師，待症狀穩定後再開始相關保養方式，以免加重腸胃負擔。

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