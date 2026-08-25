生病時飲雞湯魚湯補身？專家揭錯1步如飲油鹽水 蛋白質比1隻蛋少
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
許多人在生病或體力不佳時，習慣以雞湯、魚湯來補身體。然而，台灣無毒教母譚敦慈近日在《新聞挖挖哇》節目中提出警示，指出喝湯並非補充營養的最佳方式。
譚敦慈表示，她幾乎不煮湯，因為湯中的油脂、鹽、糖等調味料全都溶在湯裡，喝湯等同於喝油和鹽水，且不吃肉的情況下，蛋白質的補充效果甚微。
相關文章：10大養生錯誤行為｜起床喝蜂蜜通便？飲骨湯補鈣？吃1物養胃最錯
+6
她指出，一般人普遍認為肉湯營養豐富，尤其是在病人術後常以湯品進補，但臨床觀察顯示，許多術後病人的白蛋白數值偏低，傷口癒合不佳，甚至容易感染。這些病人雖自認飲食營養，但實際上只喝湯而不吃肉，導致蛋白質攝取不足。
譚敦慈強調，喝一碗300c.c的雞湯或魚湯，所獲得的蛋白質不到7公克，遠不及一顆雞蛋所含的蛋白質。她呼籲，病人應該將魚肉和雞肉一同食用，以獲得足夠的營養和體力。
在營養補充方面，醫療專家強調，手術患者的營養管理應從術前即開始重視，而非僅限於術後。在術後評估患者可以進食時，應把握時機補充營養，並遵循「高蛋白、適量熱量」的原則。這樣能確保患者獲得充分的營養，促進傷口癒合及整體康復。
相關文章：蛋白質食物｜醫生推薦7大食物補充蛋白質 豆腐第2、雞胸三甲不入
+7
湯水重金屬｜消委會揭3類湯料藏重金屬！傷腎損腦 1種鍋超標16倍65歲男喝骨湯險洗腎 醫揭5種湯是腎臟殺手！1種增高血鉀症風險補充蛋白質動物植物性效果不一樣？增肌減心血管病豆腐牛扒揀邊種蛋白質｜脫髮易疲倦或缺優質蛋白 專家教正確攝取4招3餐平均分配長壽｜研究證不吃肉難長壽加速肌肉流失！教正確吃法防三高增體力
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」