長壽｜研究證不吃肉難長壽加速肌肉流失！教正確吃法防三高增體力

長期以來，不吃肉常被視為清淡養生的代名詞，不少長輩因健康考量或宗教信仰，晚年飲食逐漸轉為粗茶淡飯，甚至完全不吃肉。然而，針對高齡族群的大型追蹤研究卻提出不同觀察。



研究顯示，在80歲以上族群中，是否不吃肉，與能否邁入百歲之間，出現耐人尋味的差異。這項結果並非否定清淡飲食的價值，而是提醒，當年齡持續上升，身體所面臨的風險與需求，可能早已與中壯年階段完全不同。對高齡者而言，飲食策略若仍停留在「避油、避肉、避熱量」的思維，反而可能讓身體承受另一種隱形壓力。

為什麼研究發現不吃肉的長者反而較不長壽？

根據國際科學媒體報導，研究團隊分析中國長期追蹤高齡族群的健康資料，對象涵蓋數千名80歲以上長者。結果顯示，相較仍維持吃肉習慣的族群，長期不吃肉者成為百歲人瑞的比例偏低。研究人員進一步比對生活型態、慢性病史與飲食結構後發現，差異並非來自醫療資源或社經條件，而是與營養攝取密切相關。這項結果並非鼓勵高齡者大量攝取肉類，而是凸顯，在極高齡階段，完全排除動物性食物，可能使營養結構失衡，進而影響整體生理韌性。

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不吃肉對身體影響的關鍵，其實是體重與肌肉流失？

研究中特別指出，不吃肉與壽命風險的關聯，主要集中在「體重過輕」的長者身上。對於體重仍在正常範圍的高齡者而言，是否不吃肉，對壽命影響並不明顯；但一旦體重偏低，長期不吃肉者的風險明顯升高。這也呼應醫學界常提及的現象：在高齡階段，過瘦往往比微胖更危險。體重下降背後，通常伴隨肌肉量流失、免疫力下降與行動能力退化，而不吃肉若未妥善補足蛋白質，正是加速這些變化的重要因素。

清淡飲食真的適合一輩子嗎？年齡不同答案可能相反

營養專家分析，清淡飲食在中壯年階段，確實有助於降低心血管疾病、糖尿病與代謝症候群風險，但這套邏輯並不一定適用於80歲以後。隨著年齡增加，基礎代謝率下降、食慾減弱，身體更容易陷入熱量與蛋白質攝取不足的狀態。此時，最大的健康威脅已不再是三高，而是營養不良與肌少問題。若仍長期不吃肉，卻未調整飲食結構，反而可能讓原本想追求的養生，轉變成身體難以承受的負擔。

避免三高與維持體力，飲食策略該怎麼調整？

專家指出，高齡飲食的核心不在於「吃得少」，而是「吃得對」。不吃肉並非絕對禁忌，但必須確保蛋白質、維他命B12、鈣質與必需胺基酸來源充足。對體重偏輕或活動力下降的長者而言，適度攝取肉、魚、蛋、奶，有助於維持肌肉量與免疫功能。若因信仰或個人選擇堅持不吃肉，則更需要專業營養評估，透過豆類、堅果、全穀與補充品彌補缺口，避免在無意間提高衰弱與失能風險。

這項研究想提醒的是什麼，而不是要大家怎麼吃？

研究團隊強調，這是一項觀察性研究，並非飲食指令，而是希望打破「清淡飲食放諸四海皆準」的迷思。不吃肉是否健康，不能脫離年齡、體重與身體狀況單獨討論，真正重要的，是理解身體在不同生命階段面對的挑戰並不相同。對高齡族群而言，過度節制可能與放縱一樣有風險。飲食策略若能隨年齡調整，才是真正貼近身體需求的長壽之道。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是水果、青菜！想活久一點「這1食物」要多吃 專家點名高齡族群：別吃太清淡】

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