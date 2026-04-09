湯水重金屬｜消委會揭3類湯料藏重金屬！傷腎損腦　1種鍋超標16倍

煲湯貼士｜消委會測試｜湯水可以養生補身、滋潤肌膚、有益五臟，湯渣亦可飽肚。但可有想到，我們平時用來煲湯的湯料含有重金屬？甚至連鍋用錯都有危險？消委會提醒，要警惕以下3種用來煲湯的海味、乾貨及1種煲湯鍋，易傷腎損腦，小心隨時養生變傷身。



一定要警惕以下這3種用來煲湯的海味、乾貨，小心養生補品隨時會傷腎損腦。（資料圖片）

煲湯貼士｜4類高危煲湯材料 連鍋都錯?

我們常在湯中加入各種山珍海味，提高鮮味。特別是許多容易配搭，廚房必備的湯料，原來極易隱藏重金屬。

1. 菌菇類：牛肝菌、姬松茸及乾香菇

在眾多湯料中，菌菇類是最易積聚重金屬的的食材。因為菌類植物具有極強的吸附性，在生長過程中容易吸收土壤中的重金屬。消委會過去的測試中發現，牛肝菌、姬松茸及乾香菇的重金屬含量較高。建議落鍋前最好多次換水沖洗。

2. 海味類：帶子、扇貝

帶子、扇貝等海產屬於「濾食性生物」，靠過濾海水來獲取食物。如果水質受到工業廢水、農藥或礦物質的污染，水中的重金屬（如鎘、砷、鉛、汞）便會隨之進入其體內，尤其最容易積聚在內臟，所以煮的時候最好剔除。

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3. 乾貨類：枸杞

如枸杞，若土壤本身含有重金屬， 或用了劣質肥料，都會導致超標。而且市面上的枸杞多為乾貨，在脫水的過程中，重金屬並不會隨水分流失，濃度反而會升高。消委會測試過，市面上的枸杞樣本均驗出重金屬。

4. 鑄鐵鍋

鑄鐵鍋幾乎是家家戶戶必備的廚具，不少人都喜歡用來煲老火湯。然而，若生產商在製造琺瑯塗層時，用了含有砷、鎘等劣質原材料，這些有害物質就極有可能在加熱時釋出。消委會測試更發現，部分樣本（如Bruno）在模擬烹煮酸性食物時，釋出的重金屬含量超出國際標準16倍（標準為2μg/L）。

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煲湯貼士｜避免攝入重金屬 損腦傷腎

「重金屬」無法透過高溫溶解，其毒性會完全溶入食物中，長期攝取會損腦傷腎。目前對健康威脅最大的4種重金屬為：

~鉛：損害神經系統，而且兒童對鉛的吸收率比成人高，會影響智力發展。

~鎘：主要積聚在腎臟，長期攝入會導致慢性腎病。

~汞（水銀）：損害大腦，引致視力、聽覺減退，甚至造成行為失常。

~砷：被視為一級致癌物，長期攝取會損害心血管，甚至導致慢性砷中毒。



煲湯5貼士

1. 購買海味、乾貨或藥材湯料時，應選擇信譽良好的商家。

2. 浸完乾貨、海味的水要倒，切勿用來煲湯。

3. 無論用邊種湯料，煲湯時必須確保完全煮熟後才食用。

4. 老火湯並非愈久愈好，一般雞湯、海鮮湯建議約1小時，肉類湯則1.5至2小時即可。

5. 肉類（尤其是排骨或扇骨）在煲湯前可先出水。



參考資料：香港衛生署、香港消委會