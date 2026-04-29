蛋白質｜脫髮易疲倦或缺優質蛋白　專家教正確攝取4招3餐平均分配

你是否有過類似的經歷：洗頭時發現掉髮量明顯增多，指甲變得脆弱且容易分層裂開，明明沒有生病卻總覺得身體疲乏無力。



很多人習慣將這些症狀歸結為亞健康或者年紀大了，但一個常常被忽略的真相是，你雖然每天都吃得很飽，卻可能嚴重缺乏優質蛋白質。專家指出，蛋白質並非健身增肌人群的專屬補劑，它是維持人體生命運轉的根本，堪稱生命的基石。如果蛋白質攝入不足，身體的建築材料就會短缺，導致各種機能出現退化。

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根據營養學建議，成年女性每日大約需要55克蛋白質，成年男性則需要65克左右。獲取優質蛋白的途徑非常廣泛，涵蓋了雞蛋、牛奶、雞胸肉、魚蝦等動物蛋白，以及大豆及其製品等植物蛋白。

在補充蛋白質時，講究三餐均勻分配，這比集中在一頓猛吃更有利於身體吸收。同時也要注意，蛋白質並非越多越好，過量攝入反而會加重代謝負擔，保持適量才是最健康的狀態。

通過日常飲食的小調整就能改善這種狀態。比如早起喝一杯高蛋白拿鐵，既能提神醒腦又能提供紮實的飽腹感。下午茶時間也可以通過高蛋白飲品來控糖補能，讓身體輕鬆維持在線狀態。

對於有運動習慣的人群，建議在運動後的30分鐘內及時補充蛋白質，這能顯著加快肌肉纖維的修復，緩解練後的疲憊感。

女性如果能堅持每天補足優質蛋白質，在氣色、皮膚狀態以及整體體質上都會迎來明顯的蜕變。蛋白質不僅是健康的保障，更是由內而外煥發活力的秘密武器。

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