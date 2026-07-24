桂花凍食譜｜五星級大廚教私藏秘方簡單4步驟　清新消暑零脂肪

熱浪來襲，想吃甜點的心情卻在「消暑」與「熱量負擔」之間拉扯。有沒有能完美解決這個難題的甜點？答案是，有！一道結合桂花香與蜂蜜香的涼涼桂花凍，出自五星飯店食譜。



今日不藏私全公開，快來學好吃的祕訣！

滿滿公益愛心的甜點 五星級食譜無私分享

服務於台灣文華東方酒店，同時也擔任台灣馬偕醫專餐飲管理科講師的許應辰廚師，日前響應台北晶華酒店行政主廚陳春生號召的「七星主廚下鄉義煮」公益行動，特別為專責照護身心障礙者的花蓮黎明教養院之院生們，設計了一道低熱量的健康甜點「水晶蜂蜜桂花凍」。尤其許應辰手把手帶著馬偕醫專餐飲管理科學生，一同做出光看就覺得清涼無比的桂花凍，獲得好評。

桂花凍（TVBS健康2.0授權使用）

跟著這道五星級食譜指引，在家就能做出晶瑩剔透、幸福感滿溢的甜點。食譜如下：

材料

500c.c.飲用水、60克紅糖、適量乾燥桂花、32克吉利丁片（浸泡冰水）、保鮮膜。

作法

1. 將水、糖與桂花混合加熱至攝氏55度，熄火。

2. 從冰水裡撈出吉利丁片，擠乾水分，再加入桂花甜湯裡，輕輕攪拌至融化。

3. 方型大盤底部先鋪好一層保鮮膜後，倒入桂花甜湯，再送進冰箱冷藏庫冰鎮4小時。

4. 取出整盤桂花凍，桌上先備一個更大的空盤，倒扣脫模後，取下保鮮膜，再切成整齊的小方塊；最後淋上適量蜂蜜享用。

一塊不到40大卡！營養師揭密「桂花糕」：零脂肪、高飽足感

在台灣營養師蔡宜方的眼中，這款五星級桂花凍是聰明的甜點選擇。蔡宜方說，相較於動輒200～400大卡的蛋糕或奶酪，桂花凍具有低熱量、脂肪幾乎為零的絕對優勢。

根據蔡宜方的估算，這一份蜂蜜桂花凍總熱量約412大卡，若切成10塊，每塊僅約40大卡，含糖量也僅8公克。此外，桂花不只能增添天然香氣，更含有黃酮類與多酚類抗氧化物，能減少人工添加物的使用；而吉利丁雖然屬於「不完全蛋白質」，但32克的吉利丁來自動物膠質，仍能提供約26～28克的少量膠原蛋白。

嘴破、牙口不好也能大口吃桂花凍

蔡宜方說，這款甜點的高含水量與柔軟口感，很適合作為3大族群的「健康零食」：

1. 減重族群

體積大、飽足感高且熱量極低，可取代傳統高糖、高油點心的絕佳下午茶。

2. 牙口不好者

Q彈且不需過度咀嚼，對長輩而言十分友善。

3. 食慾不佳或嘴破者

冰涼爽口的特性，能緩解口腔受傷的不適，同時作為開胃點心。

暖心叮嚀：美味勿過量 「素食版」這樣做

雖然蜂蜜桂花凍負擔極低，但蔡宜方也提醒，由於含有精製糖，糖尿病患者應注意分量，建議一次以一塊為限，或在製作時減糖。對吃素者而言，不方便使用吉利丁，許應辰建議，可改用洋菜粉取代吉利丁，但是洋菜粉只要使用20克即可，且加入桂花湯汁裡需以小火續煮，至完全融化即可熄火。

在這個悶熱的時節，不妨動手試試這份五星級配方，享受沁人心脾的清香，為生活注入一份優雅又健康的清涼。

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