杜拜朱古力麻糬食譜｜爆紅朱古力甜品簡易做法+1物取代酥脆麵包絲

杜拜朱古力麻糬食譜｜朱古力食譜｜甜品食譜｜近期甜品界的「新星」，非韓國的杜拜朱古力麻糬莫屬。更獲韓星IVE張員瑛、EXO邊伯賢等頂流力推。早前人氣麵包店「享樂烘焙」亦推出了這款新品，吸引市民排隊搶購。若不想排長龍，不妨挑戰在家中自製，既好味又好玩！



杜拜朱古力麻糬食譜，只需簡單4步即可自製。（Gombom@YouTube）

IVE張員瑛品嘗杜拜朱古力麻糬。（網上圖片）

杜拜朱古力麻糬是什麼？

「杜拜朱古力麻糬」靈感來自「杜拜開心果朱古力」，亮點是在朱古力中加入中東傳統的酥脆麵包絲。韓國店家以此為靈感，將濃郁的開心果醬結合麵包絲，再裹上朱古力棉花糖外皮，製作出這款口感層次豐富的甜品，讓人一試上癮。早前，人氣麵包店「享樂烘焙」也順勢推出同款新品及「黑芝麻脆脆糯米糍」，從網友分享的照片可見，推出當日店舖門口未到下午3點，排隊的隊伍就長到「轉彎」。杜拜朱古力麻糬掀熱潮 元朗形點商場麵包店外逼爆 港人排隊瘋搶

杜拜朱古力麻糬食譜｜簡單自製免焗爐

若不想排隊，在家也可輕鬆自製。「杜拜朱古力麻糬」的特色是卡黛夫（Kadaif）酥脆麵包絲，是吃起來脆脆的秘訣，可在烘焙店或網上購買，建議選購預先切碎的款式，處理起來更方便。準備好就可以開始製作，不用烤箱都得。若找不到，也有網友推薦可以M&S的小麥餅Wheat Bisks代替，搗碎後同樣做出與麵包絲相同的口感。

把小麥餅（Wheat Bisks）搗碎同樣做出與麵包絲一般的脆脆口感。（M&S）

杜拜朱古力麻糬食譜

材料

Kataifi 麵線（卡達芙麵線）500克

牛油182克

100%開心果醬適量

白朱古力適量

開心果適量

棉花糖適量

可可粉適量

脫脂奶粉適量

做法

1. 製作烤麵包絲

~牛油切成小塊，放入微波爐加熱至融化，加入麵包絲充分攪拌。

~麵包絲平鋪在烘焙布或牛油紙上，分3次烤焗，其間取出攪拌。

~若用平底鍋，煎至金黃即可，若覺得色澤不夠金黃，可轉用 160°C (320°F) 續烤多一會。

第1次：170°C (338°F) 烤12分鐘

第2次：170°C (338°F) 烤12分鐘

第3次：160°C (320°F) 烤10分鐘



2. 製作開心果內陷

~將白朱古力隔水坐熱融化，拌入剛烤好的卡達耶夫麵條、開心果醬及開心果碎（可加可不加），攪拌均勻後蓋上保鮮膜，放入雪櫃冷藏至少1小時（趕時間可改用冷凍）。

~內餡變硬後取出，用雪糕勺（約直徑5.5厘米）平分成8份，每份約42克，並迅速搓成圓球，再次冷藏至變硬即可。

最好用100%的開心果醬，原汁原味。



3. 製作棉花糖皮

~將奶粉與可可粉過篩混合。

~在刮板、托盤抹上薄油或撒粉防黏。

~開小火熱鍋，放入牛油，融化後加入棉花糖，拌勻。

~趁棉花糖還未完全融化前關火，迅速倒入混合好的奶粉可可粉，拌勻成朱古力麵糰。

~取出，放在烘焙布或牛油紙上，將麵糰切割成8等份。

手上可塗油，避免黏手。



4. 組合定型

~把每塊棉花糖糰壓扁成一個小包裝皮，再將開心果餡放在中間包起來，記得邊包邊裹可可粉防黏，便大功告成。

包裹後可放入muffin瑪芬紙杯或包裝袋中，以保持圓滾滾的形狀。把它冷藏可保存5天，冷凍則為3周。



杜拜朱古力麻糬食譜

材料

Kataifi 麵線（卡達芙麵線）500克

牛油：182克

100%開心果醬適量

白朱古力適量

開心果適量

棉花糖適量

可可粉適量

脫脂奶粉適量

做法：

1. 準備卡黛夫（Kadaif）酥脆麵包絲，可在烘焙店或網上購買。

2. 將500g麵包絲與 182g 融化牛油拌勻，均分三份鋪在烘焙墊上。

3. 一共烤3次：第1次：170°C (338°F) 烤12分鐘、第2次：170°C (338°F) 烤12分鐘、第3次：160°C (320°F) 烤10分鐘

4. 若覺得色澤不夠金黃，可轉用 160°C (320°F) 續烤多一會。

5. 融化白巧克力，拌入烤好的麵包絲、100% 開心果醬及碎果仁。

6. 拌勻後冷藏1小時（或冷凍）至凝固，再均分成8份（每份約42g）搓圓，再次冷藏備用。

7. 開小火融化牛油與棉花糖，未全融前關火，迅速拌入篩過的奶粉與可可粉。趁熱均分成 8份。

8. 將棉花糖皮壓扁，包入開心果餡，外層要裹上可可粉防沾。

9. 最後放入瑪芬紙杯定型，冷藏可放5天，冷凍3周。



參考資料：Gombom@youtube、loveatjournal@threads