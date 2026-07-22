助眠食物｜醫生推介5種助眠食物香蕉合桃安神　吃錯時間胃酸倒流

許多人飽受失眠之苦，台灣阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成指出，睡不好有時缺的不是安眠藥，而是晚餐後的營養。



只要在晚餐後適量補充香蕉、牛奶等5大天然助眠食物就能幫助大腦安心關機，但若拖到臨睡前才吃，小心反引發胃食道逆流與血糖飆升。

晚上一直醒來又淺眠多夢？看懂大腦睡眠訊號的原料密碼

蕭偉成表示，躺上床到進入深層睡眠是一連串複雜的化學反應。人體需利用食物中的色胺酸製造血清素，再轉換成助眠重要訊號褪黑激素。如果體內原料不足、壓力大或血糖不穩，大腦就無法啟動訊號，進而出現難入睡、半夜易醒、淺眠多夢等4大睡眠障礙。

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睡不好原因很多，有些人是因血中合成的荷爾蒙與褪黑激素不足，此時除了藥物，也可經由食材額外補充。蕭偉成建議，在晚餐飯後、大概天黑一到兩個小時後適量補充，此時吃少量的助眠食物最能發揮輔助效果。但若是由焦慮引起，仍應尋求專業醫師或藥物協助。

睡不好該吃什麼？醫師推薦5大天然助眠食物與黃金分量

想要補充大腦睡眠原料，蕭偉成推薦5種明星食材，並特別強調分量拿捏：

1. 香蕉

1小條。富含鎂與鉀能放鬆肌肉，含有天然色胺酸可轉化成褪黑激素。

2. 燕麥

1小馬克杯。含有複合型碳水化合物，能提高血清素生成效率。

3. 牛奶

1小馬克杯。喝多會產生飽脹感，甚至引發胃酸逆流、不好消化。

4. 核桃與杏仁

1小拳頭抓取的量。富含鎂與維生素B群，能穩定神經、減少夜間覺醒。

5. 奇異果

1個拳頭大小。富含天然血清素與抗氧化物，切記勿過量以免血糖上升太快。

睡前吃東西反而會破壞睡眠？遵守4大守則避開消化不良地雷

雖然補充營養有助睡眠，但蕭偉成提醒，睡前飲食絕非越多越好。若吃得太飽，胃腸在睡覺時仍努力消化，不僅影響睡眠品質，也會因為飽脹感與逆流導致不適。

針對睡前飲食，給予4點建議：

1. 進食時間應在睡前1至2小時食用完畢。

2. 分量少量即可，不建議過量。

3. 避免高糖、高油炸食物。

4. 晚上減少咖啡因與酒精攝取。



真正讓人睡得好的關鍵，不只是吃對食物，而是讓身體知道現在可以安心休息了。當營養、作息與壓力管理三者一起到位時，大腦自然會願意進入深層睡眠模式。

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