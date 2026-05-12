壓力大焦慮失眠！醫生推3大快樂食物莓果補腦護腎　第1名助抗抑鬱

台灣腎臟科醫師洪永祥表示，面對長期洗腎的身心挑戰，患者可透過調整飲食來改善情緒與睡眠品質，例如可補充三大「快樂食物」，包括小型魚類、莓果、70%以上黑巧克力。



洪永祥在Facebook「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」說明，洗腎不僅造成身體負擔，心理壓力往往更為沉重。許多腎友因長期治療而感到疲憊、焦慮，甚至出現睡眠障礙，這些問題都能透過飲食調理獲得改善。

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根據洪永祥的建議，腎友可補充三大「快樂食物」。

首先是小型魚類，像鯷魚、鯖魚、秋刀魚，含有豐富的Omega-3脂肪酸，能夠降低發炎反應並穩定情緒，對抗憂鬱症狀。研究顯示，Omega-3有助於調節大腦神經傳導物質，使心情更加平穩。他建議每日食用魚肉，但應選擇清蒸烹調方式並控制鹽分攝取。

其次是莓果類食物，富含抗氧化物與多酚成分，可降低氧化壓力，對腎臟與大腦均具保護作用。莓果類還能幫助減少壓力荷爾蒙分泌，減輕焦慮症狀。不過洪永祥提醒，腎友應注意食用份量，每天一小碗即可。

第三項是黑巧克力（朱古力），含有可可多酚成分，能促進血清素分泌，讓人產生幸福感。每日食用一小塊不僅能療癒心情，還可改善血管功能，但必須避免選擇高糖版本。洪永祥建議選擇可可含量70%以上的黑巧克力。

洪永祥特別強調，腎友食用任何食物都必須留意鉀、磷、鈉的攝取量控制，避免為追求「快樂」而過量進食。他表示，壓力無須只能忍耐，透過選擇正確食物、適度運動、多曬太陽等方式，洗腎患者也能活得更輕鬆、更有生活品質。

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