失眠解決方法｜中醫推薦1款糖水安神養顏1類人慎食　蜂蜜水助入眠

天氣炎熱，心情容易煩躁，這段期間人體新陳代謝相對旺盛，使體內的水分和營養容易隨著汗水一起流失，再加上酷熱難眠，很容易造成內分泌失調，讓人睡不好。



中醫師推薦11種養心安神的食材，如銀耳蓮子湯不僅潤肺養顏，也能改善失眠與心神不寧，甜甜好養生。

想一覺好眠，飲前不妨飲用這些飲品：（按圖👇👇👇）

「失眠」非疾病，想好睡先調理體質

隨著生活步調加速、心理壓力增大、煩惱、緊張、焦慮等問題接踵而來，都可能直接影響睡眠，尤其在炎熱夏天失眠，更令人難受困擾。

台灣宜蘭新悅中醫診所醫師楊雅心表示，造成失眠的原因很多，除了氣溫、濕度等外在因素影響之外，內在如思慮勞倦、情緒大幅波動、為功能失調等因素，都可能影響心神而導致不寐。

從中醫角度來看，其實失眠不是「疾病」，而是一種「症狀」，只要將身體調理好就可以改善失眠症狀，以後即便不服藥也可自然入睡，就不用擔心因長期用藥會有副作用與習慣性了。

飲食建議與助眠食材

楊雅心說，失眠主要是心神不寧所致，所以平日吃一些養心安神的食材，如龍眼肉、紅棗、蓮子等，大多就能夠改善失眠症狀。

此外，「睡眠」主要是由褪黑激素所主導，白天體內褪黑激素濃度較低，人會感到比較有精神而無睡意；到了晚上，外在光刺激減弱，此時體內血清素即進行轉換為褪黑激素的動作，進而啟動身體睡眠的開關。因此若要能夠安眠，擁有足夠的血清素及褪黑激素是相當必要的，睡眠環境也要安全寧靜，才能睡得安穩。

平常可以食用燕麥、杏仁、薯仔、火雞肉、香蕉等食物；睡不著時泡一杯溫牛奶、菊花茶或是蜂蜜水飲用，都有助於入眠。



而現今臨床實驗證明，中藥材的酸棗仁可治療失眠症狀，尤其對於更年期女性因潮熱、盜汗、心悸等因素而深受失眠困擾者，更有成效，不僅副作用小，還兼具養血安神、調理身心之功，平日於烹調中加入少許酸棗仁，可有助解決失眠困擾，不妨一試。

推薦安神湯飲：銀耳蓮子湯

楊雅心也分享一道「白木耳蓮子湯」，幫助改善失眠與心神不寧。

材料：白木耳4朵、乾蓮子20顆、紅棗4顆、冰糖適量、桂圓5顆、遠志12克、合歡皮4克



做法：

1. 白木耳洗淨，浸泡1小時後撕成小片。

2. 蓮子洗淨，紅棗剝開去籽，桂圓剝殼。

3. 遠志、合歡皮洗淨後，加入600cc的水煮滾，再改小火煮15分鐘，將湯汁瀝出。

4. 在煮好的湯汁中放入白木耳、蓮子、紅棗、桂圓，小火煮20分鐘，最後加冰糖調味即可。



吃法：作點心食用

功效：安定神志，可治療心神不寧、憂鬱失眠等症狀

禁忌：胃功能不佳者慎食



