百香果怎吃不會酸？營養師教4健康吃法減脂消暑　挑選2招要輕搖？

台灣農業部指出，百香果（熱情果）富含維生素（維他命）C、膳食纖維和抗氧化劑，因營養豐富且香氣濃郁被譽為「果汁之王」。台灣栽培主要有三個品種，目前以台農一號為大宗，其次為滿天星（又稱蜜糖百香果）與黃金百香果。



針對百香果挑選方法，台灣農業部建議觀察果皮著色是否完整呈深紅或紫紅色，且果粒飽滿豐圓、平整無皺縮、無腐爛發霉且清潔乾淨。大家購買時可輕搖果實，若果肉無晃動、無水聲且具重量感，即為優質百香果。

許多人認為百香果口感偏酸且籽多，直接食用負擔較大。營養師曾建銘在Facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，百香果不一定要單獨硬吃，將其視為天然的酸甜調味料才是夏天的最佳解方，透過改變搭配方式即可輕鬆解鎖原型食物的美味。

營養師揭熱情果4種美味減脂吃法（按圖瀏覽👇👇👇）

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曾建銘分享四種百香果實用搭配法：

1. 若怕酸想吃甜，可加入無糖優格（無糖乳酪）或搭配泡軟的燕麥豆漿，以奶香中和酸感

2. 想戒除手搖飲，可將一顆百香果加入無糖氣泡水，並視喜好添加薄荷或檸檬

3. 在減脂期間，可將果肉混合橄欖油、少許黑胡椒與鹽，取代高油糖沙拉醬（沙律醬）來拌舒肥雞胸肉

4. 若需消暑開胃，則可搭配小黃瓜切片冷藏二十分鐘製成涼拌小菜



曾建銘最後提醒，百香果本身營養價值極高，但切勿為了掩蓋酸味而狂加蜂蜜、砂糖或果糖。若將百香果調製成糖水，原本健康的水果將淪為高糖炸彈，反而失去攝取天然營養的本意。

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