熱情果功效｜美白降血壓維他命C=8個橙　1吃法免牙痠痛營養全保留

熱情果的滋味酸酸甜甜很受歡迎，營養價值也很高，尤其熱情果籽的膳食纖維是香蕉3倍、番石榴2倍。



台灣養生達人陳月卿分享一招吃法，將熱情果籽輕鬆吃下肚，不用咬到牙齦酸痛。

夏天盛產熱情果 美白、降血壓

台灣7～9月是熱情果盛產季節，癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，熱情果可散發出番石榴、鳳梨、香蕉、士多啤梨、檸檬、芒果、酸梅等十多種水果的香味，因此被稱為熱情果，更含有165種營養素，其中的維他命C含量，相當於8顆橙，有助皮膚傷口修復與美白。

熱情果也富含高鉀，可利尿、降血壓，以及具有安定神經作用的鐵、鎂，能夠舒緩焦慮、抑鬱寡歡，改善神經緊張引起的頭痛。

熱情果高膳食纖維 顧腸胃

陳月卿特別提到，熱情果裡的小黑籽含高膳食纖維，是香蕉3倍之多，也是泰國番石榴的2倍，其纖維能夠深入腸胃最細微之處，將有害物質徹底排出，並可改善腸道內的菌叢，對排除體內毒素、整腸健胃具有功效，改善結腸炎、腸胃炎、痔瘡。

熱情果籽怎麼吃？

陳月卿分享，平常打綠拿鐵時會加熱情果，有時也直接用湯匙挖果囊、果汁和籽一起吃，但每次咬到熱情果籽都覺得牙齦酸痛，要咬碎很費力，於是靈機一動，將熱情果直接放進調理機，用最高轉速不加水打30～40秒，結果籽完全被打碎，入口滑順又不傷牙齒，營養完整保留。

鳳梨熱情果汁 整腸又健胃

陳月卿也提供一款「鳳梨熱情果汁」，很適合炎熱的夏天飲用，其中的鳳梨含豐富酵素，有助消化蛋白質，具有整腸健胃的效果，「醫聖」李時珍也在《本草綱目》記載，「鳳梨可健脾胃、固元氣」。

食材：鳳梨200克、熱情果2顆、冰塊1米杯、水100cc

做法：

1. 將熱情果洗淨，切開挖出果肉及黑籽。

2. 將所有食材置入調理機容杯蓋緊杯蓋，打約40秒鐘即完成。



