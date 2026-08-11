絲瓜蒲瓜發苦勿吃！毒過砒霜恐致命！預防3招＋切過的刀徹底洗

點進來的朋友是不是都愛「吃瓜」（娛樂圈瓜、隔壁老王瓜、職場瓜……），但是這種「瓜」千萬別碰！就是發苦的葫蘆瓜、絲瓜！最近是吃瓜類蔬菜的季節，但注意：吃到發苦的趕緊吐掉，一口都別多吃！



每年夏天都有「誤食發苦的葫蘆瓜、絲瓜中毒」的案例，今年也不例外。

人生命苦！都懂！但不是所有的「苦」都能吃，這種瓜一旦發苦，千萬別吃，可能會中毒。

蒲瓜

蒲瓜，又名葫蘆瓜、瓠瓜、瓠子和夜開花。經過人類長期選育，蒲瓜已經基本不產生致苦物質，但仍有少數蒲瓜因基因、氣温、陽光、土壤、外力等因素的影響會「變苦」。而一旦發苦，看似普通的蒲瓜就成了「毒瓜」！

一盤發苦的蒲瓜，可能比砒霜還毒。它們到底毒在哪，怎麼避免？一起往下看。

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為什麼發苦的蒲瓜不能吃？

瓠（hù）子、絲瓜、葫蘆等蔬菜，都屬於葫蘆科植物。它們在特殊條件下會產生一類發苦的高毒性物質：葫蘆素，這是一種毒性極強的物質，且化學性質穩定。

它在人體內會產生較強的細胞毒性，中毒症狀在進食後10分鐘到2小時便會出現。包括上吐下瀉、消化道出血、肝腎功能損害、毛髮脱落等，嚴重時甚至會導致死亡。

而且葫蘆素是一大類化合物，目前已知的葫蘆素有20多種，毒性有強有弱，其中葫蘆素C、D、E、I均有致死案例。

我們沒辦法分辨發苦的瓜裏到底是哪種葫蘆素。運氣好的，可能就是有點小不舒服；運氣不好的，雖然不是特別常見，但就要進醫院了。

尤其是苦蒲瓜中含有的葫蘆素D，毒性比砒霜還強：

葫蘆素D的小鼠經口半數致死量，低至5毫克每千克體重；相比之下，砒霜的小鼠經口半數致死量，「不過」是20毫克每千克體重。

如果不慎吃了苦蒲瓜並出現以下症狀

輕度：口乾、頭暈、噁心、乏力；重度：劇烈嘔吐、腹痛腹瀉、脱水、便血，甚至暈厥。

不是嚇人，現實中，吃幾口就上吐下瀉的案例不在少數，甚至出現消化道出血、急性肝損傷。還有人吃了自己種植的瓠子，發現味苦，只是吃了葫蘆瓜燉的肉，又用沒洗的炒鍋炒茄子，食用後也導致中毒。

這提醒我們，如果吃到發苦的版本：

吃到苦的別吞苦，吐苦別含糊

整盤最好都扔掉，別隻挑苦料

鍋碗瓢盆要洗好，不然苦味偷偷跑



嚴格來說，葫蘆科的蔬菜和水果都要注意，除了葫蘆瓜、絲瓜、黃瓜、冬瓜、西葫蘆、南瓜，水果裏的甜瓜、西瓜也是！

研究表明，發苦的黃瓜果實中就含有葫蘆素C，甜瓜瓜蒂的葫蘆素B佔80%以上。前面我們也講到了，目前已知的葫蘆素有20多種，毒性有強有弱，其中葫蘆素C、D、E、I均有致死案例。

可能有朋友曾經吃過發苦的瓜瓜，結果發現自己沒什麼事，但一次僥倖不等於次次幸運，不建議大家用自己和家人的健康來賭，別猶豫趕緊吐掉！

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苦蒲瓜≠苦瓜！盲目「去火」會致命

苦瓜，是唯一的例外。苦瓜也是葫蘆科的植物，同樣可能產生葫蘆素。但別害怕，苦瓜的苦味來源於兩類成分：葫蘆素和苦瓜苷。

苦瓜中葫蘆素類物質的含量比較少，而苦瓜苷是苦瓜屬植物所特有的，因此苦瓜吃起來有温和的苦味，但不至於難以下嚥，正常吃不用擔心中毒。

那麼，如何分辨蒲瓜是不是苦蒲瓜呢？牢記以下3點避開「毒瓜」陷阱

1. 燒製前：舔一口

切開蒲瓜後，先用舌尖舔一下瓜肉，若有苦味整根丟棄，並立即漱口。

2. 廚具徹底清洗

如果不慎切了苦蒲瓜，菜刀、砧板、鍋具等必須反覆沖洗乾淨，避免毒素殘留。

3. 這些瓜發苦也別碰

絲瓜、冬瓜、黃瓜等葫蘆科蔬菜若出現不正常的苦味，也同樣含有毒素，堅！決！不！吃！

如果不慎吃了苦蒲瓜，建議立即到正規醫院就診，避免被誤診為普通腸胃炎。

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