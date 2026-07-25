食油推薦｜炒菜用錯油易生有害物！營養師推薦3種油＋教2支油法則

對於許多人來說，家中食用油油往往一瓶用到底，認為只要是植物油就比較健康。但其實不同油品適合的烹調方式並不相同，若使用錯誤，不僅營養價值大打折扣，甚至可能因高溫加熱產生有害物質，增加健康風險。對此，有專家表示，挑選適合的油品、依照烹調方式使用，比只看價格或品牌更重要。



台灣內湖芮森診所營養師世昕受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，若以日常家庭烹調來說，最推薦苦茶油、牛油果油及橄欖油三種油品。由於一般炒菜多屬中高溫烹調，這三種油脂穩定性較高，其中苦茶油含有茶多酚、橄欖油則富含橄欖多酚，都具有抗氧化作用，適合作為日常用油。

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近年不少人也開始討論高油酸葵花油是否值得購買。世昕表示，高油酸葵花油其實是改良版的葵花油，相較於傳統葵花油Omega-6含量偏高，高油酸葵花油提高了Omega-9單元不飽和脂肪酸比例，同時將Omega-6含量降至約一成左右，因此耐高溫能力更佳，也是兼顧價格與實用性的選擇之一。

至於網路上流行的椰子油、防彈咖啡等飲食方式，世昕則提醒，椰子油約有七至八成屬於飽和脂肪酸，若本身有心血管疾病、高血脂或膽固醇偏高問題，並不建議大量食用，以免增加心肌梗塞等疾病風險。豬油雖然耐高溫，但仍應適量使用；奶油則因發煙點較低，不適合高溫炒炸，以免加熱後變質。

不少家庭習慣一瓶油從炒菜、煎肉到涼拌全部使用，世昕認為這並非理想做法。他建議家中至少準備兩種油，一種負責高溫烹調，例如苦茶油、牛油果油或高油酸葵花油；另一種則選擇冷壓初榨橄欖油或亞麻仁油，適合涼拌或低溫料理，才能充分發揮不同油脂的營養價值。

最後，世昕也特別提醒，若炒菜時看到油開始冒煙，就代表已超過發煙點，不僅油脂品質下降，還可能產生丙烯醛等有害物質，增加健康風險，因此建議避免將油燒到冒煙再下鍋。此外，無論選擇哪種好油，都應控制使用量，最好購買約1至2個月內可以使用完的容量，避免油品放置過久氧化變質，才能真正吃得健康又安心。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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