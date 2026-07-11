專家警告5種蔬菜自帶毒素　沒煮熟=吃毒！四季豆傷胃、白扁豆致命

夏天食物容易變質，不過若吃蔬菜吃到中毒，原因恐怕不只出在農藥或細菌。台灣無毒教母譚敦慈提醒，有些常見食材本身就含有天然毒素，若沒有充分加熱、煮到全熟，反而可能讓「養生」變成「風險」。



譚敦慈在《祝你健康》節目中指出，皇帝豆、樹薯、竹筍、四季豆及新鮮金針花，都不適合生食或半熟食用。

1. 皇帝豆

其中皇帝豆、樹薯與竹筍含有氰苷，若烹調時間不足、中心沒有熟透，吃下肚後可能引發食物中毒，嚴重時甚至危及生命。

2. 樹薯

她也提到，菲律賓過去曾發生樹薯集體中毒事件，當時有學生食用攤販販售、未完全炸熟的樹薯點心，結果造成多人中毒，甚至有人死亡。

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3. 竹筍

至於竹筍，譚敦慈表示，許多人煮竹筍時，常以為「水滾了」就代表熟了，但其實外層熟了，不代表中心也完全熟透。她自己在家料理竹筍時，會選擇用電鍋蒸煮，並在外鍋多加一些水，讓竹筍能從內到外徹底蒸熟。

4. 四季豆

另外，夜市或鹹酥雞攤常見的四季豆，也不是炸一下就安全。譚敦慈說明，四季豆含有豆皂素，若沒有經過足夠高溫破壞，可能刺激腸胃道黏膜，引發腸胃不適。過去就曾有人買鹹酥雞時加點四季豆，疑似因店家沒有炸熟，回家食用後出現嚴重腹瀉。

5. 金針花

新鮮金針花同樣要小心。譚敦慈提醒，新鮮金針花含有秋水仙素，進入人體後可能轉化為毒性更強的物質，因此建議民眾優先選擇乾燥處理過的金針；若要料理新鮮金針花，也務必去除花蕊，並徹底煮熟後再食用。

譚敦慈也坦言，自己幾乎不吃生食。她表示，充分加熱不只可以降低部分天然毒素的風險，也能透過高溫殺菌，減少食物中毒機率。尤其夏季氣溫高、細菌更容易滋生，把食材煮熟煮透，是維護飲食安全最基本也最重要的一步。

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