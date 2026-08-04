可可功效｜喝可可5天瘦2kg變易瘦體質！配1物天天飲血管年輕40歲
可可功效｜減肥貼士｜1名120公斤的男子每天早上飲1包可可粉搭其他飲品，喝完後，食慾下降、精力充沛，僅僅5天就瘦下2公斤。此外，日本一個瘦弱的女生，能吃下560碗蕎麥麵而不變肥。她表示，以前是一個胖子，但飲可可粉1年便變成了易瘦體質。可可粉真的那麼有效？與朱古力又有咩分別？
可可功效｜可可與朱古力有咩分別？
可可跟朱古力不一樣，可可是純粹從用可可豆壓榨，並去除可可脂後，所留下來的粉末，雖然味道苦澀，但營養保留得較完整。而朱古力是添加牛奶、砂糖等製成的加工產品，熱量同含糖量都較高。
可可粉
朱古力
主要成分
100% 純可可豆
可可成分和糖、奶粉、植物油
味道口感
偏苦，有天然酸味與果香，口感較乾澀
香濃順滑，入口即化
健康功效
富含多酚，能抗發炎、護心、通便
70%以上的黑朱古力健康效果較好
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可可功效｜燃脂／抗炎／護心血管5功效
1. 燃脂助減肥
一項發表於《國際藥理學期刊》的研究表示，可可萃取物可改善胰島素敏感性，並調節脂肪代謝，能提供飽足感、抑制食慾。雖然只是動物研究，且是小型研究，不過是有間接的減重效果，但如果飲了後，還是感到餓，恐怕效果就不明顯了。
2. 護腦抗發炎
可可含有豐富的多酚和黃酮類（例如槲皮素），槲皮素能保護腦神經細胞；多酚則能抑制發炎細胞的生長。因此，平時食用可可粉是具有一定的抗發炎效果。
3. 降血壓護心血管
據台灣癌症防治網的資料顯示，可可富含黃烷醇（flavanols）能刺激身體釋放一氧化氮，令血管擴張、血流更順暢，達到降血壓和預防血栓效果。
4. 維持腸胃健康
消化可可的過程中，不僅能促進腸道益生菌增生，讓壞菌減少，還能促進腸胃蠕動、幫助排便，甚至能減少胃部的幽門桿菌。可可好處｜降血壓防失智6功效與朱古力點分？因1種物質狗狗不能吃
5. 放鬆心情減焦慮
可可之所以能讓人心情放鬆，是因為它含有色胺酸、可可多酚和苯乙胺等成分。這些物質能刺激大腦分泌多巴胺，同時降低體內的壓力荷爾蒙，有助穩定情緒、舒緩焦慮。
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可可減肥｜可可＋生薑 連飲3周腰圍減9.8厘米
飲可可粉時，建議選擇無糖可可粉或生的可可粉，這樣能完整保留黃酮類化合物，有助於延緩細胞老化、對抗身體慢性發炎。
按圖有女藝人石井明美瘦腹前後對比
另外，亦可搭配生薑，日本女藝人石井明美就曾試過連續3周早晚分別喝一杯熱生薑可可，3周後腰圍減了9.8厘米。日本醫學博士平柳要的著作《病気にならない！ 生薑ココア健康法》更指出，生薑的薑辣素及姜烯酚可擴張血管，促進血液循環。而熱可可有助保持血管年輕，若天天飲用，能讓血管年輕20至40歲。生薑熱可可｜踢走肚腩3周瘦腰4吋血管變年輕？專家解謎可可6好處
按圖看生薑熱可可的做法︰
如何製作生薑熱可可？
材料：
熱水200毫升
無糖可可粉5克
薑蓉5克
做法
1.薑洗淨磨成薑蓉。
2.熱水加入無糖可可粉沖泡。
3.加入薑蓉，攪勻飲用。
可可粉4類人不宜
~腎臟病患者
~胃食道逆流與胃潰瘍患者
~在服用特定藥物的人（如阿斯匹靈、華法林）等）
~對咖啡因敏感者
參考資料：《天下雜誌》