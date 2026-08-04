可可功效｜喝可可5天瘦2kg變易瘦體質！配1物天天飲血管年輕40歲

可可功效｜減肥貼士｜1名120公斤的男子每天早上飲1包可可粉搭其他飲品，喝完後，食慾下降、精力充沛，僅僅5天就瘦下2公斤。此外，日本一個瘦弱的女生，能吃下560碗蕎麥麵而不變肥。她表示，以前是一個胖子，但飲可可粉1年便變成了易瘦體質。可可粉真的那麼有效？與朱古力又有咩分別？



（魚漿夫婦@Facebook）

可可功效｜可可與朱古力有咩分別？

可可跟朱古力不一樣，可可是純粹從用可可豆壓榨，並去除可可脂後，所留下來的粉末，雖然味道苦澀，但營養保留得較完整。而朱古力是添加牛奶、砂糖等製成的加工產品，熱量同含糖量都較高。

可可\朱古力的分別 可可粉 朱古力 主要成分 100% 純可可豆 可可成分和糖、奶粉、植物油 味道口感 偏苦，有天然酸味與果香，口感較乾澀 香濃順滑，入口即化 健康功效 富含多酚，能抗發炎、護心、通便 70%以上的黑朱古力健康效果較好

朱古力與可可不同，成分除了可可外，大部分還添加糖、奶粉、植物油等。（getty）

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可可功效｜燃脂／抗炎／護心血管5功效

1. 燃脂助減肥

一項發表於《國際藥理學期刊》的研究表示，可可萃取物可改善胰島素敏感性，並調節脂肪代謝，能提供飽足感、抑制食慾。雖然只是動物研究，且是小型研究，不過是有間接的減重效果，但如果飲了後，還是感到餓，恐怕效果就不明顯了。

2. 護腦抗發炎

可可含有豐富的多酚和黃酮類（例如槲皮素），槲皮素能保護腦神經細胞；多酚則能抑制發炎細胞的生長。因此，平時食用可可粉是具有一定的抗發炎效果。

可可粉有燃脂、抗炎、護心血管等5個功效。 （magnific）

3. 降血壓護心血管

據台灣癌症防治網的資料顯示，可可富含黃烷醇（flavanols）能刺激身體釋放一氧化氮，令血管擴張、血流更順暢，達到降血壓和預防血栓效果。

4. 維持腸胃健康

消化可可的過程中，不僅能促進腸道益生菌增生，讓壞菌減少，還能促進腸胃蠕動、幫助排便，甚至能減少胃部的幽門桿菌。可可好處｜降血壓防失智6功效與朱古力點分？因1種物質狗狗不能吃

5. 放鬆心情減焦慮

可可之所以能讓人心情放鬆，是因為它含有色胺酸、可可多酚和苯乙胺等成分。這些物質能刺激大腦分泌多巴胺，同時降低體內的壓力荷爾蒙，有助穩定情緒、舒緩焦慮。

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日本女藝人石井明美就曾試過連續3周早晚分別喝一杯熱生薑可可，3周後腰圍減了9.8厘米。（尹嘉蔚攝）

可可減肥｜可可＋生薑 連飲3周腰圍減9.8厘米

飲可可粉時，建議選擇無糖可可粉或生的可可粉，這樣能完整保留黃酮類化合物，有助於延緩細胞老化、對抗身體慢性發炎。

按圖有女藝人石井明美瘦腹前後對比

另外，亦可搭配生薑，日本女藝人石井明美就曾試過連續3周早晚分別喝一杯熱生薑可可，3周後腰圍減了9.8厘米。日本醫學博士平柳要的著作《病気にならない！ 生薑ココア健康法》更指出，生薑的薑辣素及姜烯酚可擴張血管，促進血液循環。而熱可可有助保持血管年輕，若天天飲用，能讓血管年輕20至40歲。生薑熱可可｜踢走肚腩3周瘦腰4吋血管變年輕？專家解謎可可6好處

按圖看生薑熱可可的做法︰

如何製作生薑熱可可？

材料：

熱水200毫升

無糖可可粉5克

薑蓉5克

做法

1.薑洗淨磨成薑蓉。

2.熱水加入無糖可可粉沖泡。

3.加入薑蓉，攪勻飲用。

可可粉4類人不宜

~腎臟病患者

~胃食道逆流與胃潰瘍患者

~在服用特定藥物的人（如阿斯匹靈、華法林）等）

~對咖啡因敏感者

參考資料：《天下雜誌》