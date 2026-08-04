香蕉剝皮｜香蕉怎剝最好？日廚揭由頭或尾剝營養大不同+白絲是寶?

香蕉剝皮｜香蕉功效｜你剝香蕉皮時，習慣從「蕉柄」開始，還是「尾端」？日本大廚透露，原來剝香蕉的方向不同，吃進去的營養就大不同。不止剝法有學問，香蕉的熟度不同，功效亦有差異。特別是當香蕉變黑時，別急著丟掉，因為這時候它的抗氧化力最高！



日本大廚透露，原來剝香蕉的方向不同，吃進去的營養就大有不同。（magnific）

香蕉功效｜白絲是什麼？比果肉營養更高

香蕉富含鉀離子、膳食纖維以及色氨酸有調節血壓、保護心臟、促進消化、穩定情緒以及助眠等功效，好處多多。但吃的時候好多人都不喜歡它身上的白絲，覺得又嚡又澀很難吃。事實上，這些白絲比蕉身更富營養。

據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」表示，這些白絲被稱為「維管束」（英文：Phloem bundles），負責運送食物和水分，讓香蕉有足夠的營養去生長，相當於香蕉的「血管」，同蕉身一樣富含鉀、維他命A、C，且含更豐富的膳食纖維。此外，大家還可以通過白絲來判斷香蕉是否夠熟。

~不夠熟時：白絲較難剝落，吃起來苦澀、口感差。

~成熟時：香蕉成熟後，果肉就會變軟、變甜，這時白絲一剝就掉。



香蕉白絲被稱為「維管束」，當於香蕉的「血管」，負責運送食物和水分，讓香蕉有足夠的營養去生長。（資料圖片）

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香蕉剝法｜由頭開始剝營養較低

雖然這些白絲很有營養，但相信很多人都不喜歡吃。其實，只要改變剝香蕉的方法便可。帕普醬分享，可以從底部開始剝，白絲就會連著蕉皮一起被撕下來 ，比較省力，但它的營養卻白白浪費。不過，若果你想吃到香蕉的精華，就可由蕉柄（莖部）開始剝 。

香蕉熟度不同 功效不同

此外，香蕉的「熟度」都有講究！台灣京都堂中醫診所主治醫師林冠良表示，香蕉的熟度不同，功效都大不同。例如，即使皮變黑了也別急著丟掉，因為抗氧化力最高。香蕉營養｜4熟度功效大不同 蕉皮全黑抗氧化力最高 護腸吃邊種?

1. 綠色香蕉 護腸抗發炎

綠色香蕉含有極高的抗性澱粉，較難被消化吸收，因此不會令血糖飆升。此外，它還進入大腸後會發酵產生「丁酸」，能修復腸黏膜、抗發炎。不過，口感較苦，亦不建議空腹吃易引起腸胃不適。

綠色香蕉可護腸抗發炎。（6386147631@小紅書）

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2. 黃色香蕉 相當運動飲料補充能量

當香蕉變為金黃色時，裏面的澱粉就會轉化為蔗糖、葡萄糖以及果糖，能為身體快速補充能量。同時，發表於國際頂尖科學期刊《PLOS ONE》 的研究更表示，運動員在長跑時吃香蕉，維持體力、血糖的效果跟喝專業運動飲料一樣好。

當香蕉變為金黃色時，裏面的澱粉就會轉化為蔗糖、葡萄糖以及果糖，能為身體快速補充能量。（unsplash）

3. 帶黑斑的香蕉 舒緩壓力

香蕉帶點黑斑正是營養價值最高的時候，富含多巴胺與血清素，能舒緩壓力，吃一根就能幫你充充電。

香蕉帶點黑斑正是營養價值最高的時候，富含多巴胺與血清素，能舒緩壓力。（2632299334@小紅書）

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4. 全黑香蕉 抗氧化力最高

見到全黑香蕉先別急著扔，因為此時的香蕉含有豐富的兒茶素和類黃酮，抗氧化力達到了最高峰 。不過升糖指數亦較高（GI值逾60），血糖偏高或糖尿病患者要嚴格控制攝取量 。但若出現腐爛、有異味就不能吃。