香蕉保存｜香蕉快熟易爛！網友教冷藏前多1步保鮮逾7天 逐隻放？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
許多人都有香蕉還沒吃完，就已經發黑過熟的困擾。近日一名網友分享，只要將香蕉放進保冷袋後再冰進冰箱（雪櫃），就能延緩變黑速度，影片曝光後立刻掀起討論，不少網友實測後也大讚真的有效。
這名網友在社群平台「Instagram」拍影片分享，指出若將熟度剛好的黃色香蕉切除蒂頭後，放入保冷袋，再整袋放進冰箱冷藏，可以明顯延緩香蕉變黑的速度，就算放一周都還是金黃色。
相關文章：香蕉營養｜香蕉吃太多易鼻敏感！3大正確食法應空腹吃香蕉嗎？👇👇👇
+9
貼文一出後，不少網友都表示：
「長知識了！超級讚，整個拯救了香蕉，謝謝你的分享」
「我每次都來不及吃就過熟，感謝分享」
「超級實用」
「超級無敵有用的知識」
「你是神！我每次都來不及吃放到過熟」
「下次試試！謝謝你」
「好讚的方法！回家來試」
事實上，香蕉好吃又方便，且營養價值高，但天氣熱時容易過熟，也更難保存。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享「香蕉最佳保存方式」，可以把一串香蕉拆分成單根，再洗淨擦乾，接著用廚房紙巾包起來，準備一個夾鏈袋，把香蕉一根一根的放進去，就可以放在冰箱冷藏保存，切記放進夾鏈袋前要先把空氣排掉，這樣香蕉皮就不會變黑。
若是在室溫未成熟的香蕉，譚敦慈建議還是要分成單根，不然乙烯一釋放，整串香蕉就會一起變黃，譚敦慈也提醒，盡量不要讓香蕉堆疊，因為很容易壓壞，放在家裡室內通風涼爽之處，就可以慢慢享用。
相關文章：香蕉冷知識｜寓意招財祭品常客 香蕉芭蕉大不同？3特徵教你分辨👇👇👇
+6
香蕉禁忌｜與11蔬果同食營養減84%防癌力大跌！最佳食法+最佳時機凍齡飲食｜77歲潘迎紫凍齡秘訣日吃2水果護心防癌！營養師4招抗老香蕉變黑唔食得？隔夜菜致癌？營養師破雪櫃保鮮4迷思+正確存放奇異果揀扁、哈密瓜看網紋 日本達人教揀水果6招超甜番茄藏1特徵水果吃錯時間易變胖血糖飆升！營養師揭3原則穩血糖 1時間吃最好
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」