香蕉保存｜香蕉快熟易爛！網友教冷藏前多1步保鮮逾7天　逐隻放？

許多人都有香蕉還沒吃完，就已經發黑過熟的困擾。近日一名網友分享，只要將香蕉放進保冷袋後再冰進冰箱（雪櫃），就能延緩變黑速度，影片曝光後立刻掀起討論，不少網友實測後也大讚真的有效。



這名網友在社群平台「Instagram」拍影片分享，指出若將熟度剛好的黃色香蕉切除蒂頭後，放入保冷袋，再整袋放進冰箱冷藏，可以明顯延緩香蕉變黑的速度，就算放一周都還是金黃色。

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貼文一出後，不少網友都表示：

「長知識了！超級讚，整個拯救了香蕉，謝謝你的分享」

「我每次都來不及吃就過熟，感謝分享」

「超級實用」

「超級無敵有用的知識」

「你是神！我每次都來不及吃放到過熟」

「下次試試！謝謝你」

「好讚的方法！回家來試」



事實上，香蕉好吃又方便，且營養價值高，但天氣熱時容易過熟，也更難保存。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享「香蕉最佳保存方式」，可以把一串香蕉拆分成單根，再洗淨擦乾，接著用廚房紙巾包起來，準備一個夾鏈袋，把香蕉一根一根的放進去，就可以放在冰箱冷藏保存，切記放進夾鏈袋前要先把空氣排掉，這樣香蕉皮就不會變黑。

若是在室溫未成熟的香蕉，譚敦慈建議還是要分成單根，不然乙烯一釋放，整串香蕉就會一起變黃，譚敦慈也提醒，盡量不要讓香蕉堆疊，因為很容易壓壞，放在家裡室內通風涼爽之處，就可以慢慢享用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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