刺身染菌｜50歲男吃1款刺身染菌致全身癱瘓！傳播5途徑+3種菜高危

刺身惹菌｜食物安全｜壽司、刺身一向深受大家歡迎，不過吃錯分分鐘致命。日本一名50歲的男子在吃雞肉刺身的時候，就感染彎曲菌導致四肢癱瘓。彎曲菌是一種廣泛存在於家禽、牛、豬中的致病菌。除了雞肉，還有1種奶都高危。



東京一名50歲的男子吃了一份雞肉刺身後，第二天便出現嚴重腹瀉，且症狀持續了1個多星期。（來源：NHK NEWS）

刺身染菌｜日本50歲男吃雞肉刺身致全身癱瘓

據日本媒體《NHK NEWS》報導，東京一名50歲的男子吃了一份雞肉刺身後，第二天便出現嚴重腹瀉，且症狀持續了1個多星期。其後，他更出現雙手無力的情況，被緊急送醫後確診患有「吉巴氏綜合症」。醫生推斷，該疾病是感染彎曲菌所致。雖然男子經治療後病情有所好轉，但仍面臨全身癱瘓，吃飯、上廁所都無法自理。

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刺身染菌｜染彎曲菌7症狀 嘔吐腹瀉嚴重可致癱瘓

據食物安全中心的資料顯示，彎曲菌常見於家禽（雞、鴨）、牛、豬、羊和狗等動物中，潛伏期一般為2至5日。若不幸感染就會出現水狀腹瀉、出血性腹瀉、腹痛、發熱、頭痛、噁心、嘔吐等症狀。不過，通常只會持續2至10日，患者多數會自行痊愈。但在極少數情況下，可能會併發反應性關節炎和吉巴氏綜合症（如出現肌肉無力，甚至癱瘓）。

彎曲菌有5大傳播途徑，其中1種奶極高危。（magnific）

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刺身染菌｜彎曲菌5大傳播途徑 1種奶極高危

在各種彎曲菌類型中，空腸彎曲菌是引起細菌性腸胃炎與食物中毒最常見的類型。其主要感染途徑包括：

1. 生的雞肉與雞肉刺身

2. 生牛奶、羊奶等（即未經過巴氏殺菌的鮮乳）

3. 未煮熟而易接觸污染物的蔬菜，例如：生菜、菠菜、羽衣甘藍等之類

4. 貝類（如蛤蜊等）

5. 未經過處理的飲用水（如自來水）



刺身染菌｜4招預防彎曲菌

其中，60歲以上長者和5歲以下的幼童免疫力較弱，特別容易感染彎曲菌，且症狀更為嚴重，飲食上必須格外留神。

1. 處理任何生的食物時，必須要用番梘洗乾淨手。



2. 任何肉類、家禽、海鮮及蛋類必須徹底煮熟才吃。



3. 只喝煮沸的水、瓶裝或包裝飲料，來歷不明的生水絕不可以飲。



4. 若果是自助餐或餐廳的熟食，若沒有保持在60°C以上或在4°C以下冷藏，應避免食用。



參考資料：加拿大公共衛生局