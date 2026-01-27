日本人愛吃飯也不胖？專家揭3原因還護血管防中風　壽司助穩血糖?

你是否曾好奇，為什麼日本人餐餐吃白飯，卻能普遍維持纖細身材？美國聖地牙哥營養師造訪東京後發現，這或許與「分量視覺」及飲食習慣息息相關。



專家指出，透過改變擺盤容器、調整進食順序，以及攝取「抗性澱粉」，不僅能增加飽足感，還能穩定血糖，避免心血管病變。掌握以下幾個關鍵，吃白飯也能吃得健康無負擔。

換個「小碗」裝菜 視覺增加飽足感

台灣無添加餐飲品牌創辦人陸巧因分享，每天幫家人準備晚餐時，燙青菜是必備的，不過擺盤方式卻會大大影響食慾與感受；比起用一大盤盛裝，若改用精緻的「小碗」盛裝蔬菜，視覺上會讓人覺得分量十足。

這種「小碗多菜」的概念正是日式料理的精髓。透過比較小的飯碗，搭配多樣化的小菜盤，藉由細微的視覺差異，讓人在攝取較少分量的情況下，心理上卻能獲得極大滿足感，進而避免暴飲暴食。

大腦反應慢半拍！吃飯至少要「20分鐘」才知飽

除了擺盤，進食速度也是關鍵。台灣功能醫學營養師呂美寶建議，每餐至少要吃滿20分鐘。因為當我們開始進食，大腦需要一段時間才能接收到「食物進來了」的訊號，進而產生飽足感。

若狼吞虎嚥，往往在感覺飽之前就已經吃過量。細嚼慢嚥能讓大腦有時間評估腸胃狀況，讓你準確判斷是否已經「七、八分飽」，適時停下筷子，避免攝取多餘熱量。

進食順序救血管 先吃菜再吃飯防「糖水泡人」

台灣豐原醫院家醫科主任葉信甫提醒，現代人最大的問題往往是「飲食過量」，導致慢性病與糖尿病纏身。高血糖就像把人泡在糖水裡，容易引發腦中風、心肌梗塞及周邊血管病變。

為了避免血糖劇烈波動造成血管內皮傷害，建議調整進食順序：先吃富含纖維的蔬菜或全穀雜糧，最後再吃白飯；這樣能減緩血糖上升速度，降低氧化壓力，保護心血管健康。

冷飯、綠香蕉含「抗性澱粉」 助穩糖又耐餓

想要穩定血糖，食材的狀態也有學問。呂美寶營養師指出，「抗性澱粉」能減緩身體消化澱粉的速度，有助於延長飽足感。例如日本人常吃的壽司、冷飯，其中含有的「老化澱粉（RS3）」就有此功效。

此外，香蕉的熟度也是選擇重點。若想控制體重或血糖，建議選擇表皮帶點綠色、比較生的香蕉，其抗性澱粉含量較高；反之，帶有黑點的熟香蕉雖然香甜，但糖分也相對較高。不過營養師也強調，不能只單吃冷飯，整體營養均衡才是維持健康的長久之計。

龍眼乾別再只泡茶！桂圓加蓮子功效更厲害 1煮法改善失眠健忘、降虛火

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

