鈉超標｜飯後口渴頭脹恐鈉超標！13種隱形高鈉食物吃1次近1天上限

不少人吃完飯後若出現口渴、頭脹、噁心等不適，可能不只是味道太重，而是攝取過量鈉造成身體負擔。



台灣秀傳醫療體系中區總院長、一般外科醫師黃士維提醒，世界衛生組織（WHO）建議成人每日鈉攝取量應控制在2000毫克以下，但現代人常因加工食品、外食與調味料，在不知不覺中超標。

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黃士維指出，加工肉品如火腿、香腸、培根、貢丸等，為了保存與增加風味，通常含有大量鈉，一片火腿鈉含量甚至可能接近400毫克。除此之外，拉麵、火鍋等濃郁湯底也是高鈉來源，一碗湯的鈉含量可能達1500至2000毫克，幾乎逼近一天建議上限。

醫師也提醒，許多人以為不鹹的食物就代表低鈉，但海苔、蘇打餅乾及部分甜食，在製作過程中同樣可能添加大量鈉。此外，泡菜、醬瓜、鹹蛋、醃魚等醃漬食品也是常見高鹽地雷，人們應控制食用量，避免長期累積負擔。

黃士維表示，當體內鈉含量過高時，可能出現餐後持續口渴、早晨眼皮腫、臉部或四肢水腫、頭痛、血壓升高及噁心等警訊。建議人們平時減少濃湯攝取、少沾醬料，並養成查看食品標示的習慣，若有慢性病或相關疑慮，也應尋求醫療專業協助。

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