高鈉飲食｜4隱形高鈉食物一餐即超標！易中風高血壓　專家1招減鈉

根據台灣衛生福利部建議，成人每日鈉攝取量應低於2400毫克，相當於6公克食鹽；然而，市售各式加工食品和調味料正是隱藏的高鈉來源，若沒有留意使用份量，一場聚會可能攝取到高於一餐數倍的鈉。過量的鈉不僅會造成人體水腫，更可能增加高血壓、心血管疾病及腎臟疾病風險。



因此，台北慈濟醫院營養師徐瑞昀分享低鈉秘訣，他建議人們可以將加工調味料調整成天然辛香料，這樣在享受美食的同時，也能兼顧身體健康。

丸子、起司沾醬、香腸都是「高鈉炸彈」！長期吃恐提升心血管疾病、高血壓的發生風險

徐瑞昀表示，許多人平常會吃丸子等加工食品，但此類食品往往是「高鈉炸彈」，他以近年因韓國燒烤盛行而使大家熱愛的起司（cheese）沾醬為例，3湯匙起司醬約0.5g鹽量，再配上燒烤肉片夾土司、香腸等，就攝取將近6公克的鹽，已達一日建議鹽量。高鹽飲食造成身體水分滯留，進而增加心臟負荷、提升心血管疾病與高血壓的發生風險。

徐瑞昀強調，一般人要注意鈉攝取量，對於已有高血壓或心臟病史的族群，更需特別避免重口味飲食，若這些高風險族群未能控制鈉攝取，恐導致血壓升高、心臟負荷增加，可能增加中風或心肌梗塞發生風險。此外，腎臟疾病患者、長者與孩童，也同樣需要注意鈉的攝取量，以避免對健康造成長遠影響。

調味料是高鈉飲食隱藏殺手！薑、黑胡椒和芹菜等天然辛香料可有效降低鈉含量攝取

徐瑞昀建議，大家平時在吃調味料時，可以薑、黑胡椒和芹菜等天然辛香料，降低鈉含量，提升食材風味。而如果希望吃得更沒負擔，可以多選擇蔬食取代肉類。

他進一步說明，如果吃蔬菜或黃豆製品，也要避免攝取過多已調味植物肉或高油的百頁豆腐等加工食品，相對能攝取更多的膳食纖維與優質蛋白質。

徐瑞昀分享簡單的菜譜「彩蔬串燒」，這是透過簡單切片、刷醬，即可享受低負擔的蔬食美味；同時也提醒大家，若不小心吃得過鹹，隔天可多補充開水與新鮮蔬果，並適度運動，加速體內代謝。

彩蔬串燒食譜

食材：

杏鮑菇（盡量選擇菇柄粗大，較好捲食材）、玉米筍、芹菜、小方豆干。

調味醬：

油1茶匙、黑胡椒0.5茶匙、五香粉0.5茶匙、香菜2克，新鮮檸檬1顆。

做法：

1. 杏鮑菇用刨刀刨成片、芹菜及豆干切條、玉米筍對切。

2. 杏鮑菇片裏放玉米筍一片、芹菜2段、小方豆干2條，捲起再使用燒烤串固定，刷油後燒烤。

3. 食材熟透後依據口味刷調味醬，最後擠上新鮮檸檬汁即完成。

4. 健康撇步：調味醬量只刷一次，可降低鹽份與油脂攝取量。

