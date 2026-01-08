火鍋陷阱｜湯底沾醬鈉含量爆表？營養師教吃火鍋3秘訣暖胃不傷身

隨著氣溫逐漸下降，各式火鍋成為大家冬季最喜愛的進補選擇，包括麻辣鍋及多種特色湯底皆深受青睞。然而，熱騰騰的鍋物往往隱藏「高油、高鈉、高熱量」等健康風險。



台灣南投醫院毛柔壹營養師提醒，聰明掌握飲食原則「控油、減鈉、多纖、少加工」，也能暖胃不傷身，安心享受美味鍋物，不增加身體負擔。

湯底的油脂與鈉含量高 建議先撈油、少喝湯

麻辣鍋含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高，台灣傳統薑母鴨、麻油雞則常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂。毛柔壹營養師建議：

（1）開動前先將湯表面的浮油撈除；

（2）盡量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯；

（3）可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底；

（4）若想喝湯，建議選擇清湯區取用。



加工火鍋料含較多澱粉 建議以原型食物取代

魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷。毛柔壹營養師也建議優先選擇原型蛋白質（如瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片），並多吃蔬菜（如高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類，增加纖維與飽足感）。

沾醬不慎易造成鈉含量爆表 建議適量或改用天然辛香料

常見的沙茶醬、豆瓣醬、辣油、腐乳醬等醬料鈉含量偏高，是許多人吃鍋不知不覺「爆表」的元兇。毛柔壹營養師提醒，以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材調味；搭配少量醬油、醋即可；若特別喜歡沙茶，建議僅取「一小匙」沾食；運用檸檬汁或白醋提升風味，也能減少高鈉攝取。

