脹氣食物｜65歲男飲牛奶狂放屁！醫生拆解原因推5食物補鈣2周改善

台灣肝膽腸胃科醫師許秉毅於Facebook專頁「吃病」分享，65歲男為補鈣天天喝牛奶，因乳糖不耐症引發狂放屁。經改吃小魚乾或無乳糖鮮乳，2周後解決放屁困擾。



台灣安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅表示，該名65歲男子就醫時主訴，過去3個月不知為何變得容易腹脹與常放屁。男子曾於社區電梯內忍不住放了超大響屁，引發全電梯人側目，讓他糗到無地自容，甚至不敢再搭乘電梯，放屁問題已造成極大困擾。

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經詳細詢問，許秉毅發現男子日前在健康檢查中被診斷患有骨質疏鬆症。為了遵從醫囑多補充富含鈣質的食物，男子開始養成每天喝一瓶高鈣牛奶的習慣，而這正是導致他頻繁放屁的元凶。

許秉毅解釋，男子極可能患有乳糖不耐症，由於腸道上皮缺乏「乳糖酶」，無法消化吸收一般牛奶中的乳糖。這些未被吸收的乳糖成為腸道產氣菌的美食，進而在腸道內產生大量氣體，引發腹脹與放屁症狀，一旦停止食用含乳糖的食物就能改善。

針對乳糖不耐症的補鈣需求，許秉毅建議男子停止飲用一般牛奶，改以豆漿、豆腐、小魚乾、無乳糖鮮乳或吞服鈣片來補充鈣質。男子半信半疑照做，2周後回診開心表示：「醫生！我真的回歸正常，不再是放屁一族了。」

許秉毅補充，市售牛奶尤其是鮮乳大多含有乳糖，過去常建議愛喝牛奶的乳糖不耐症患者至好市多（Costco）購買國外品牌的無乳糖鮮乳。近期本土企業義美也開始販售無乳糖鮮乳，讓患者能兼顧牛奶營養與美味，不再為腹脹與放屁困擾。

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