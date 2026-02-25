消滯食物｜過年食滯胃痛腹脹？中醫推介6種解膩食物+2款消滯茶

消滯解決方法｜消滯食物｜消滯茶食譜｜過年期間容易食滯咗！餐餐大魚大肉，還有各種賀年食品糕點，還沒消化完上一餐就要吃下一餐，讓人感到飽飽滯滯。若想解膩減腸胃不適，不妨試試中醫分享的6種解膩食材及2款消滯茶飲。



過年期間餐餐大魚大肉，往往還沒消化完上一餐就要吃下一餐，讓人感到飽飽滯滯。（unsplash）

食滯咗症狀｜消化不良症狀

在中醫的角度中，「食滯」就相當於西醫的「消化不良」，是指短時間內進食過量或過快，導致食物積存在腸胃中，無法及時消化，可能會損傷胃粘膜引致胃炎等問題，常見症狀有:

~腹脹、腹悶

~噯氣

~打嗝

~惡心、嘔吐

~腹瀉



針對這個常見的腸胃困擾，游晏楠中醫師建議，煮菜時可以加入這5種解膩食材，幫助改善。（unsplash）

消滯食物｜解膩5食物

針對這個常見的腸胃困擾，游晏楠中醫師建議，煮菜時可以加入這些解膩食材，幫助改善。

1. 白蘿蔔

白蘿蔔有「小人參」之稱，中醫認為其「性涼、味辛甘」入肺、胃經，能行氣消滯，緩解因吃太飽而導致的噯氣（打飽嗝）、腹脹。不過腸躁症患者或易脹氣者不可大量食用，以免導致腹瀉。

2. 山楂

山楂味酸入肝、胃經，《本草綱目》記載山楂可「化飲食，消肉積」。對於吃太多肉、油脂而導致的腹脹、悶痛有奇效。有研究指，長期吃山楂還有助活血化瘀，降膽固醇。游醫師建議，可加入紅燒菜中提味解油膩，但胃病患者（胃酸過多、胃潰瘍、胃炎等）、孕婦慎食。

3. 陳皮

中醫認為，吃得太油膩就會產生「濕氣」與「氣滯」加重腸胃負擔，而陳皮主治「脾胃氣滯」能消除油膩食物產生的脹氣，有消脂、健脾和胃的效果。與白蘿蔔、山楂一起煮成山楂陳皮蘿蔔湯可降脂排毒甩掉肚腩。

4. 菇類

金針菇、香菇等菇類富含膳食纖維以及獨特的「菇類甲殼素」，能促進腸道蠕動、改善便秘，還能分解油脂減輕油膩。

5. 芹菜

過年的小吃、大餐等通常高鹽高油，芹菜富含鉀能幫助身體排鈉，消除水腫。

6. 菠菜

中醫認為「通則不痛、通則不膩」，只要腸道通暢，即可排出堆積在體內的油脂。菠菜性涼，入大腸經，能滋潤腸道促進排泄。

中醫推介2款消滯茶

游醫師推介2款消滯茶飲只需簡單3步即可自製，但孕婦和月經期間不宜飲用。

1. 洛神荷葉茶食譜

功效：消脂去油，促進代謝。

材料：

洛神花10克

荷葉5克

山楂5克

決明子5克

陳皮5克

烏梅3顆

做法：

1.將所有材料洗淨，放入過濾袋中。

2.將過濾袋放入鍋中，加1500毫升的水。

3.大火煮滾後，關小火繼續煮約20分鐘，即可。

2．山楂烏梅茶食譜

功效：消積化滯、開胃生津的功效，尤其適合餐後去油解膩或夏季消暑。

材料：

山楂10克

烏梅4-5顆

陳皮5克

茯苓5克

黨參5克

甘草2片

做法：

1.將所有材料洗淨，放入過濾袋中。

2.將過濾袋放入鍋中，加1500毫升的水。

3.大火煮滾後，關小火繼續煮約20分鐘，即可。

