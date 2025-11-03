牛奶寒性易腹脹損心血管？解4迷思+3族群選奶貼士 乳糖不耐也可飲

牛奶，作為人體的營養來源之一，富含優質蛋白質和鈣質，是許多飲食指南都推薦的飲品 。然而，關於牛奶的爭議從未停止，許多說法甚至讓消費者感到困惑：「喝牛奶會長痘痘？」、「牛奶是寒性的不應多喝？」、「牛奶會讓心血管出問題？」等等，這些說法究竟是事實還是謠言？



飲牛奶會讓心血管出問題？（envato）

中國二級公共營養師趙兆在「小紅書」發表了一個頗受關注的科普視頻，標題為「別再冤枉牛奶了！這樣喝不長痘還補鈣」，澄清並解說關於牛奶的幾個誤區，來導正消費者對飲用牛奶的觀念。牛奶營養｜熱奶損營養或更吸收？錯1步營養流失近4成+正確加熱法

二級公共營養師趙兆（942366690@小紅書）

牛奶迷思1｜牛奶會導致長痘

許多人一旦發現飲用牛奶後出現痘痘或粉刺，便會立即將兩者劃上等號，認為牛奶是致痘的元兇，認定牛奶是導致自己皮膚問題的罪魁禍首，從此便不敢再接觸牛奶。

的確，牛奶中含有胰島素樣生長因子 (IGF-1)，它可能刺激皮脂分泌，進而影響部分敏感個體的皮膚狀況。但其實，高糖高脂的食物以及熬夜造成的身體炎症水平升高，才是導致痘痘問題的更主要因素。

許多人一旦發現飲用牛奶後出現痘痘或閉口粉刺就認為牛奶是致痘的元兇。（Kjerstin_Michaela@pixabay）

營養師趙兆建議：嘗試停奶一周，如果發現痘痘沒有消失，那麼問題根源很可能在於整體的生活習慣而非單純的牛奶攝取。



牛奶迷思2｜飲牛奶會腹脹 寒性不能多喝

部分人喝完牛奶後出現腹脹、腹瀉等腸胃不適的症狀，但在2025年食品與健康傳播大會上，發佈了《乳製品科普百寶書》裏面介紹，其實不是牛奶寒性導致的這種狀況，很可能是乳糖不耐受，即消化道缺乏乳糖酶，無法分解牛奶中的乳糖，使其無法被小腸吸收，導致乳糖在結腸發酵，從而引起腹脹、腹瀉等症狀。而非牛奶本身的「寒性」屬性。

部分人喝完牛奶後出現腹脹、腹瀉等腸胃不適的症狀，但很可能是乳糖不耐受。（Andrea Piacquadio@pexels）

營養師趙兆建議：

1. 以酸奶或乳酪替代：建議將酸奶或乳酪等發酵乳製品視為首選，因為它們的乳糖多已被分解，通常更能讓腸道感到舒適。

2. 少量多次：以少量多次方式飲用，並將乳製品與其他食物混合食用（如：燕麥、水果等），以減輕腸胃負擔。

3. 選擇低乳糖產品：考慮飲用低乳糖或0乳糖的舒化奶，來調整身體對乳糖的耐受度，進而安心補充鈣質。



牛奶迷思3｜牛奶會導致長胖

許多減脂的朋友會因為擔心牛奶的熱量而卻步，但事實上，成功的減脂除了控制總卡路里外，更應注重營養密度。牛奶作為一種營養價值高的飲品，富含優質蛋白質和鈣質，這對維持肌肉和骨骼健康至關重要。更重要的是，裏面含有乳脂能提供強烈的飽腹感，這反而讓整體熱量控制的更好。因此，減脂期是可以適當飲用牛奶的，若能選擇脫脂或低脂牛奶，效果會更佳。

牛奶含有乳脂能提供強烈的飽腹感，這反而讓整體熱量控制的更好。（Towfiqu barbhuiya@unsplash）

營養師趙兆建議：在日常選擇飲用奶品時，認準配料表，選擇成分僅含「生牛乳」的產品，並留意其營養標示，確保每100毫升裏面含有2.9克以上的奶蛋白以及100毫克以上的鈣質。



牛奶迷思4｜牛奶會增加心血管疾病的風險

牛奶本身並非是直接影響心血管疾病的單一因素，但牛奶中含有飽和脂肪酸，尤其全脂牛奶，如果長期大量飲用，可能會因為脂肪攝取過量而導致體內膽固醇升高，這會對心血管健康構成潛在的風險。然而真正的關鍵在於飲用量、牛奶的種類選擇，以及個人的健康狀況。 適量飲用或選擇低脂、脫脂牛奶，並搭配健康的飲食和規律運動，則可能不會增加風險甚至有助於降低風險。牛奶營養｜全脂奶營養更高？營養師解謎教揀奶3招長者宜全或低脂?

選擇低脂、脫脂牛奶，並搭配健康的飲食和規律運動，則不會增加風險甚至有助於降低風險。（congerdesign@pixabay）

建議：對於本身有高血脂或高膽固醇問題的人來說，選擇低脂或脫脂牛奶。



3族群正確飲牛奶

牛奶對人體是非常有益的，喝牛奶的核心不是「喝不喝」，而是喝的「對不對」，每個人的身體狀況、健康需求都不一樣，盲目跟風選牛奶，反而可能會給身體增添負擔。那麼改怎麼選擇正確的牛奶呢？要根據自身的需求來做決定。

喝牛奶的核心不是「喝不喝」，而是喝的「對不對」（The Humble Co.@unsplash）

1. 一般健康成人

對於腸胃消化功能正常、無特殊健康顧慮的健康成人來說，最好的選擇是認準配料表裏面只有生牛乳或者鮮乳的牛奶，這代表牛奶沒有添加額外的添加物（如風味劑），能補充最天然的蛋白質和鈣質。

選擇牛奶時，最好配料表上只有生牛乳或者鮮乳的牛奶。（網上圖片）

2. 乳糖不耐人群

對於有乳糖不耐受困擾的人群，可以直接選擇低乳糖或0乳糖的舒化奶。這樣可以有效解決因乳糖在結腸發酵而引起的腹脹、腹瀉等不適，也能補充鈣質和蛋白質。

3. 三高或者減重人群

對於正在減重，或已有高血脂、高膽固醇等「三高」狀況的人群來說，建議優先選擇低脂或脫脂牛奶。這樣可以在滿足蛋白質和鈣質需求的同時，有效減少飽和脂肪和總熱量的攝入，將對心血管健康的潛在負擔降至最低。

只要根據自身需求「喝對奶」就能更有效地攝取營養，同時減少腸胃不適和避免不必要的身體負擔。