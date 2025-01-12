消化不良｜吃大餐後消化不良？迷迭香茶加4材料 健胃消滯紓緩腹脹

慶祝跨年吃大餐，消化不良怎麼辦？不妨試試看迷迭香草本茶，能夠健胃、改善消化功能，有效紓緩腹脹、胃部不適。



消化不良 可能是胃部功能不佳

法國植物治療師、藥師梅屋香織指出，用餐後過了很久，還是覺得食物沒有消化，還堆積在胃裡，造成胃脹不適，這是胃部運動功能變差或胃液分泌減少的警訊。

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梅屋香織建議，消化不良要搭配有助消化的清涼感香藥草，以及具辛辣味的香藥草，讓胃部恢復舒暢，也要改善暴飲暴食的情形，紓緩壓力造成的胃部消化不良的症狀。

迷迭香草本茶 健胃改善消化

肝臟負責產生膽汁，是消化脂肪所不可或缺的器官，迷迭香草本茶以促進整體消化功能的植物為中心，搭配可促進膽汁產生與分泌的迷迭香，辣薄荷幫助整體消化，檸檬馬鞭草能改善整體消化與鎮痙，茴香可鎮痙，薑能健胃。

飲用迷迭香草本茶後，能讓溫暖腹部，改善消化不良的胃部不適與胃脹，特別適合飯後經常感覺胃部消化不佳的人。

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迷迭香草本茶食譜

材料

迷迭香1.5湯匙、辣薄荷0.5湯匙、檸檬馬鞭草1湯匙、茴香1.5湯匙、薑0.5湯匙。



做法

1. 以250c.c.的水與1湯匙的香藥草為基準。

2. 將水與香藥草放入鍋中開火熬煮。

3. 沸騰後持續熬煮2分鐘後關火。

4. 蓋上鍋蓋靜置5至10分鐘，濾掉茶葉即可飲用。



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喝法

一天飲用2至3杯。



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