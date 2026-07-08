飲牛奶肚屙｜不只乳糖不耐受！營養師揭3原因+替代品芥蘭比奶高鈣

許多人飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。然而，「喝牛奶後就拉肚子」不一定是乳糖不耐症作祟，也可能與牛奶中的特定蛋白質有關。



「好食課」在Facebook粉絲專頁發文，人們常常將喝牛奶後脹氣、腹痛、拉肚子等反應怪罪給乳糖不耐症，但是造成喝牛奶後身體不適，原因並非只有乳糖不耐症。

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粉專指出，造成喝牛奶後身體不適的原因可歸納為三大方向：

可能原因一：對酪蛋白敏感

牛奶中的A1-beta酪蛋白，可能造成部分人喝完後出現腸胃不適症狀。

可能原因二：對乳清蛋白敏感

有些人對乳清蛋白中的α-或β-乳球蛋白敏感，因此造成腹瀉。

可能原因三：乳糖不耐症

因乳糖酶不足，導致乳糖無法被消化，容易脹氣、腹痛或拉肚子。

此外，粉專也提到不見得可以透過每天喝牛奶增加乳糖酶，雖然可以透過常喝牛奶讓腸道菌逐漸適應，但仍只能消化少量牛奶。若仍想喝牛奶或乳製品，可選擇A2牛奶，或者飲用前先加熱牛奶。另外也可選擇優酪乳替代牛奶，並先從100毫升開始慢慢嘗試。

不過，若無法喝牛奶如何攝取鈣質與補充蛋白質？本站曾報導，芥藍菜、蘿蔔葉、小白菜等9種蔬菜鈣質含量比牛奶還高，更可透過簡單的方式料理，乳糖不耐症、低醣飲食減重、糖尿病患者、純素者等4種無法喝牛奶的人，便可輕鬆攝取鈣質。

另外，橘世代曾報導，除了牛奶外、豆漿也是補充蛋白質的優質選項，除了零膽固醇與低熱量外，豆漿含有牛奶沒有的膳食纖維與大豆異黃酮。膳食纖維能照顧腸道健康，而大豆異黃酮（植物性雌激素）則有助於緩解熟齡女性更年期的不適。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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