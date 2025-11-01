護眼湯水食譜｜清肝明目中醫推薦枸杞葉　1湯1茶食譜紓緩眼睛疲勞

說到枸杞葉，大家肯定不陌生。《本草綱目》中記載：「枸杞葉除煩益志，補五勞七傷，壯心氣，除熱毒，散瘡腫，除風明目。」現代人每天花大量的時間對着電子屏幕，視物昏花已是常事，此時適合吃枸杞葉。



廣州中醫院大學第一附屬醫院藥學部副主任藥師譚漢添推薦一湯一茶，還大家一雙清澈靈動的明眸。

1. 枸杞葉豬雜湯

枸杞葉豬雜湯（羊城晚報）

材料：

鮮枸杞葉150g，豬腰1個，豬肝、豬心各150g，生薑、胡椒粉適量。

做法：

1. 枸杞葉、生薑洗淨，生薑切片；豬腰洗淨，切開兩半除去筋膜，切片；豬肝、豬心洗淨，切片。

2. 瓦鍋加水適量，燒開，放油，放入豬雜、薑片，重新燒開，撈去浮沫。

3. 約5分鐘後，放入枸杞葉，燒開後撒入胡椒粉，加鹽調味即可。

點評：清肝明目、健脾養血。可用於視物昏花、眼部疲勞、眼乾澀、貧血等。



2. 二枸明目茶

二枸明目茶（羊城晚報）

材料：

乾枸杞葉10g，枸杞子10g，杭白菊5g，青葙子10g。

做法：

沸水沖泡。

點評：清肝明目，退翳，清熱生津。可用於目赤澀痛、視物昏花、高血壓、口苦咽乾等。



